AIS คว้าสิทธิ์ถ่ายกอล์ฟ PGA ยิงสดจุใจตลอดปี 2026 ครบทุกทัวร์นาเมนต์

AIS เดินหน้ายุทธศาสตร์เบอร์ 1 ด้านกีฬา ผนึกพลัง PGA TOUR สู่พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ คว้าสิทธิ์ถ่ายทอดครบทุกทัวร์นาเมนต์ใหญ่ตลอดปี 2026 และกิจกรรมการตลาดเอ็กซ์คลูซีฟแห่งเดียวในไทย
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS เดินหน้าเชิงยุทธศาสตร์การเป็นตัวจริงเรื่องกีฬา จับมือกับ PGA TOUR องค์กรกอล์ฟอาชีพชายชั้นนำของโลก ขึ้นแท่น ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายเดียวในประเทศไทย ที่ได้เป็นผู้สนับสนุนและรับสิทธิ์ถ่ายทอดสดกีฬากอล์ฟระดับโลกและทำกิจกรรมการตลาดร่วมกันอย่างเป็นทางการแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ครอบคลุม ทุกรายการหลักของ PGA TOUR (รวมถึง FedExCup Playoffs และ Presidents Cup) ให้แฟนกอล์ฟชาวไทยรับชมอย่างถูกลิขสิทธิ์ คุณภาพระดับสากล เข้าถึงง่ายด้วยราคาที่จับต้องได้ ผ่านแพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิ่งชั้นนำอย่าง AIS PLAY
พร้อมกันนี้ยังเตรียมจัดกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อขยายฐานแฟนกีฬาและยกระดับ Ecosystem กอล์ฟของไทยอย่างเป็นรูปธรรม โดยความร่วมมือครั้งนี้ตอกย้ำบทบาทของ AIS ในการยกระดับการเป็นศูนย์รวมคอนเทนต์ชั้นนำในด้าน Sports & Entertainment อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยกลยุทธ์ เก็บครบ จบทุกกีฬาในแพลตฟอร์มเดียว ครอบคลุมคอนเทนต์กีฬาระดับโลก ตั้งแต่ฟุตบอล เทนนิส บาสเกตบอล อเมริกันฟุตบอล จนถึงกอล์ฟ โดยเฉพาะ PGA TOUR ซึ่งถือเป็นมาตรฐานสูงสุดของกอล์ฟอาชีพชาย และเป็นแม็กเน็ตคอนเทนต์ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย
นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ รักษาการ หัวหน้าหน่วยธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนท์ เอไอเอส เผยว่า ในมุมมองยุทธศาสตร์ระดับองค์กร AIS เห็นโอกาสอันสำคัญของกีฬา ในฐานะคอนเทนต์แม่เหล็กที่ทรงพลัง ที่ผ่านมา เราจึงเดินหน้าจับมือกับผู้นำในด้านกีฬาระดับโลกทุกวงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเติมพอร์ตคอนเทนต์ให้ครบ จบ ในแพลตฟอร์มเดียว ถือเป็นการยกระดับ AIS PLAY ให้เป็นจุดหมายหลักของศูนย์รวมคอนเทนต์ Sports & Entertainment ของคนไทย ความร่วมมือนี้กับ PGA TOUR คือหมุดหมายเชิงยุทธศาสตร์สำคัญของเอไอเอส ตั้งแต่การยกระดับประสบการณ์รับชมที่ได้สิทธิ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟ ครบทุกรายการหลัก ไปจนถึงการขับเคลื่อน Ecosystem ด้านกีฬาด้วยกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เราเชื่อว่าความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในการรวบรวมคอนเทนต์กีฬาคุณภาพ จะสร้างการเติบโตยั่งยืนให้ทั้งแพลตฟอร์มและอุตสาหกรรมกีฬาไทย พร้อมจุดประกายแรงบันดาลใจให้เยาวชนก้าวสู่เวทีโลก
นายคริส ลี รองประธานอาวุโสและกรรมการผู้จัดการ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก PGA TOUR กล่าวว่า “การแข่งขัน PGA TOUR ถือเป็นจุดสูงสุดของกีฬากอล์ฟอาชีพชาย ที่รวบรวมสุดยอดนักกอล์ฟระดับโลกมาประชันฝีมือ การได้ผนึกกำลังกับ AIS ซึ่งเป็นผู้นำด้านการรวบรวมคอนเทนต์กีฬาและความบันเทิงอย่างครบครันที่สุดในประเทศไทย นับเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยขยายการเข้าถึงและเพิ่มความนิยม ให้กับการแข่งขันของเราในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างมีนัยสำคัญ ความร่วมมือนี้รับประกันว่าแฟนกอล์ฟชาวไทยจะได้สัมผัสกับบรรยากาศการแข่งขันที่ตื่นเต้นเร้าใจอย่าง ครบถ้วน ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ พร้อมด้วยคุณภาพการถ่ายทอดระดับโลก ผ่านแพลตฟอร์มที่เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกสบายที่สุด”
“นอกจากนี้เรายังเตรียมการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการปลุกกระแสวงการกีฬากอล์ฟในประเทศไทย ซึ่งไม่เพียงแต่การให้คุณค่ากับผู้ชมเท่านั้น ยังเป็นการ สร้างแรงบันดาลใจ ให้แก่เยาวชนและนักกอล์ฟรุ่นใหม่ในประเทศไทย ให้ใฝ่ฝันและก้าวไปสู่เวทีระดับโลกเฉกเช่นเดียวกับนักกอล์ฟในตำนานที่เราได้เห็น การเป็นพันธมิตรในครั้งนี้จึงเป็นส่วนสำคัญในการ ขับเคลื่อนการเติบโตของวงการกอล์ฟไทย และส่งเสริมให้กีฬากอล์ฟเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมในวงกว้างยิ่งขึ้น”
สำหรับลูกค้า AIS สามารถรับชมการแข่งขันกอล์ฟ PGA TOUR แบบเอ็กซ์คลูซีฟ (Exclusive) ในปี 2026 ผ่าน AIS PLAY โดยสมัคร 2 แพ็กเกจ มัดรวบคอนเทนต์อื่นๆ ดังนี้
1.แพ็กเกจ PLAY SPORTS ราคา 599 บาท/เดือน (ไม่รวม VAT) เปิดทางสู่คอนเทนต์กีฬาระดับโลกและช่องพรีเมียม อาทิ ATP Tour, ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ, ลีกเอิง ฝรั่งเศส, อเมริกันฟุตบอล NFL, บาสเก็ตบอล NBA รวมถึงคอนเทนต์บันเทิงจาก Prime Video และ Monomax ลูกค้ามือถือสมัครกด *678*88 โทรออก หรือที่ https://www.ais.th/consumers/entertainment/ais-play/play-sports
2.แพ็กเกจ PLAY ULTIMATE+SPORTS ราคา 1,499 บาท/เดือน (ไม่รวม VAT) ครบจบในแพ็กเดียว ทั้งคอนเทนต์กีฬาแบบเต็มอิ่ม อาทิ ATP Tour, ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ, ลีก เอิง ฝรั่งเศส, อเมริกันฟุตบอล NFL, บาสเก็ตบอล NBA มาพร้อมสิทธิ์รับชมสตรีมมิงแอปชั้นนำอย่าง Netflix, HBO Max, Disney+, Prime Video, iQIYI, Viu, WeTV, Monomax และ oneD ครบถ้วนทั้งกีฬาและความบันเทิงในแพ็กเดียว ลูกค้ามือถือสมัครกด *678*1 โทรออก สมัครได้ที่ https://www.ais.th/consumers/entertainment/ais-play/play-sports