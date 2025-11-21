นอร์ทลอนดอนดาร์บี้สุดเดือด! "ปืนใหญ่" เปิดรังดวล "ไก่เดือยทอง" ชมสดทาง AIS

AIS เตรียมยิงสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์ เป็นศึกลอนดอนดาร์บีแมตช์สุดเดือด ระหว่างคู่รักคู่แค้น "ปืนใหญ่" อาร์เซน่อล พบ "ไก่เดือยทอง" ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ คืนวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน เวลา 23.30 น. ถ่ายทอดสดทาง AIS PLAY 502 (MONOMAX2)
ลีกสูงสุดของเมืองผู้ดี กลับมาฟาดแข้งกันอีกครั้งหลังพักเบรกทีมชาติ เดินทางเข้าสู่สัปดาห์ที่ 12 ของการแข่งขัน ลงสนามกันครบ 10 คู่ ตั้งแต่วันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2568 โดยตอนนี้แม้ "ปืนใหญ่" อาร์เซน่อล จะยังนำจ่าฝูง แต่ทั้ง แมนฯ ซิตี ทำแต้มไล่จี้มาแบบไม่ห่าง
เริ่มกันที่เจ้าบ้าน อาร์เซน่อล ฟอร์มในลีกสุดแจ่ม ไม่แพ้ใคร 8 เกมรวด แบ่งเป็นเก็บชัยชนะได้ถึง 6 นัด เสมอ 2 นัด โดยล่าสุดพลาดท่าโดน ซันเดอร์แลนด์ ตีเสมอท้ายเกม แบ่งแต้มอย่างน่าช้ำใจ ส่วนเกมนี้พวกเขาจะไม่สามารถใช้งาน กาเบรียล มากัลเญซ ปราการหลังบราซิเลียน ที่เจ็บจากการไปรับใช้ทีมชาติ และต้องรอเช็กสภาพความฟิตของ ริคคาร์โด คาลาฟิออรี ที่บาดเจ็บสะโพก ขณะที่เกมรุกอาจชวดใช้งาน มาร์ติน โอเดการ์ด ที่ยังบาดเจ็บ และไม่น่าหายทัน เช่นเดียวกับ วิคตอร์ เยอเคเรส กับ ไค ฮาแวร์ตซ์ ที่ยังไม่ชัวร์ว่าจะลงสนามได้หรือไม่ ส่วนคนอื่นๆ ไม่มีปัญหา พร้อมลงสนาม อาทิ ดีแคลน ไรซ์, มาร์ติน ซูบิเมนดี, บูกาโย ซากา, เอเบเรชี เอเซ และมิเกล เมริโน
ทางฝั่ง ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ ฟอร์มในลีกถือว่า 3 วันดี 4 วันไข้ 5 เกมหลังสุด เก็บชัยชนะได้แค่ 2 นัด เสมอ 1 นัด แพ้ 2 นัด ล่าสุดเปิดบ้านเจ๊า แมนฯ ยูไนเต็ด 2-2 ส่วนสภาพความพร้อมของทีมต้องรอเช็กฟิต โมฮาเหม็ด คูดุส แนวรุกตัวเก่ง กับ โดมินิค โซลันกี ที่ยังไม่ชัวร์ว่าจะลงสนามได้หรือไม่ ไม่รวมนักเตะที่บาดเจ็บอยู่แล้วก่อนหน้า ทั้ง เจมส์ แมดดิสัน, เดยัน คูลูเซฟสกี และโคโล มูอานี ยังไม่พร้อมลงสนามทั้งหมด แต่แกนหลักคนอื่นๆ ทั้ง ริชาร์ลิซอน, เจา ปาลินญา, มาติส แตล, มิกกี ฟาน เดอ เฟน, เปโดร ปอร์โร พร้อมลงเล่น
สถิติการเจอกันของทั้งสองทีมนับเฉพาะในพรีเมียร์ลีก ดวลแข้งกันมา 70 นัด เป็น อาร์เซน่อล ที่ดูดีกว่า เอาชนะได้ 30 นัด สเปอร์ส ชนะ 16 นัด และเสมอกัน 24 นัด ส่วนการเจอกันในเกมลีก 5 นัดหลังสุด เป็น "ปืนใหญ่" ที่ข่มมิด ไม่แพ้เลย โดยเก็บชัยได้ถึง 4 นัด เสมอ 1 นัด
แฟนฟุตบอลอังกฤษ สามารถเชียร์ทีมรักของตัวเอง ผ่าน AIS PLAY แพ็คเกจ PLAY MONOMAX Standard ที่นอกจากฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแล้ว ยังสามารถรับชมการแข่งขันรายการอื่นๆ เช่น คาราบาว คัพ, เอมิเรตส์ เอฟเอ คัพ, ลีก เอิง ฝรั่งเศส, ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป, วอลเลย์บอล SV League ของญี่ปุ่น, LFCTV, MUTV, Real Madrid TV และความบันเทิงอื่นๆ จาก MONOMAX ด้วยราคาพิเศษที่เอไอเอสเท่านั้น รายเดือนเพียง 199 บาท นาน 12 รอบบิล (ปกติ 299 บาท) สมัครกด *899 โทรออก หรือคลิก https://m.ais.co.th/PLmapfb หรือรายปีสุดคุ้ม 1,999 บาท (ปกติ 2,999 บาท) สมัครกด *899*1 โทรออก หรือคลิก https://m.ais.co.th/PLyapfb ตั้งแต่ 10 สิงหาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568
โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ นัดที่ 12 ของฤดูกาล ดังนี้
วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2568
19.30 น. เบิร์นลีย์ พบ เชลซี : AIS PLAY 502 (MONOMAX2)
22.00 น. ลิเวอร์พูล พบ น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ : AIS PLAY 503 (MONOMAX3)
22.00 น. บอร์นมัธ พบ เวสต์แฮม : AIS PLAY 505 (MONOMAX5)
22.00 น. วูล์ฟแฮมป์ตัน พบ คริสตัล พาเลซ : AIS PLAY 507 (MONOMAX7)
22.00 น. ไบร์ทตัน พบ เบรนท์ฟอร์ด : AIS PLAY 504 (MONOMAX4)
22.00 น. ฟูแล่ม พบ ซันเดอร์แลนด์ : AIS PLAY 506 (MONOMAX6)
วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2568
00.30 น. นิวคาสเซิล พบ แมนฯ ซิตี : AIS PLAY 502 (MONOMAX2)
21.00 น. ลีดส์ พบ แอสตัน วิลลา : AIS PLAY 503 (MONOMAX3)
23.30 น. อาร์เซนอล พบ สเปอร์ส : AIS PLAY 502 (MONOMAX2)
วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2568
03.00 น. แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ เอฟเวอร์ตัน : AIS PLAY 504 (MONOMAX4)