อิเกร์ กาซิยาส ชวนติดตามพรีเมียร์ลีก นัดที่ 8: แดงเดือดยกแรก, เชลซี-อาร์เซน่อล ไม่ง่าย

อิเกร์ กาซิยาส อดีตยอดนายด่านทีมชาติสเปน ชวนแฟน ๆ ชาวไทยติดตามชมศึก พรีเมียร์ลีก อังกฤษ เกมที่ 8 ของฤดูกาล
ตำนานเลือด ‘กระทิงดุ’ รับบทแบรนด์แอมบาสเดอร์ของสื่อออนไลน์ชื่อดังตั้งแต่ปี 2022 และทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนวงการฟุตบอลไทยและต่างประเทศตามนโยบาย Play with FUN, be FUN ของตัวเองมาตลอด
สำหรับสัปดาห์นี้ ลีกใหญ่ของยุโรปกลับมาลงสนามอีกครั้งหลังจากพักไปในช่วงฟีฟ่าเดย์ หลีกทางให้ทีมชาติลงสนามมาสองสัปดาห์ และมีหลาย ๆ คู่ที่น่าสนใจ
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก 2025-26 นัดที่ 8
วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2025
18:30 น. - ฟอเรสต์ พบ เชลซี
21:00 น. - ไบรท์ตัน พบ นิวคาสเซิล
21:00 น. - เบิร์นลี่ย์ พบ ลีดส์
21:00 น. - คริสตัล พาเลซ พบ บอร์นมัธ
21:00 น. - แมนฯ ซิตี้ พบ เอฟเวอร์ตัน
21:00 น. - ซันเดอร์แลนด์ พบ วูล์ฟส์
23:30 น. - ฟูแล่ม พบ อาร์เซน่อล
วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2025
20:00 น. - สเปอร์ส พบ แอสตัน วิลล่า
20:00 น. - ลิเวอร์พูล พบ แมนฯ ยูไนเต็ด
คืนวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2025
02:00 น. - เวสต์แฮม พบ เบรนท์ฟอร์ด
โดย กาซิยาส แนะนำให้แฟน ๆ ตามดูคู่ใหญ่หลายคู่ในสัปดาห์นี้ พร้อมทายผล วิเคราะห์บอล เจาะลึก และแนะนำเกมที่น่าสนใจของลีกฟุตบอลที่มีคนติดตามมากที่สุดในโลกมาฝากแฟนบอลไทยทุกคนเหมือนเช่นเคย และยังชวนให้ทุกคนกล้าฝันกล้าสนุกไปด้วยกัน
ฟอเรสต์ พบ เชลซี
‘เจ้าป่า’ ฟอร์มย่ำแย่มาก จนมีสิทธิตกชั้นเลยทีเดียว และหาก แอนจ์ ปอสเตโคกลู ยังแก้ปัญหาไม่ได้ เทรนเนอร์ชาวกรีซ อาจจะตกงานอีกครั้งในเร็ววัน ส่วน ‘สิงห์บลู’ เอาแน่เอานอนไม่ได้ ทว่าเกมนี้ต้องสามแต้มเท่านั้น
ฟูแล่ม พบ อาร์เซน่อล
เกม ‘ลอนดอนดาร์บี้แมตช์’ นั้นเดือดเสมอ และ ‘เจ้าสัวน้อย’ มักจะทำได้ดียามเจอกับทีมใหญ่ ดังนั้น ‘ปืนใหญ่’ จะประมาทไม่ได้เด็ดขาด
ลิเวอร์พูล พบ แมนฯ ยูไนเต็ด
แน่นอนว่า ‘แดงเดือด’ คือ เกมการแข่งขันที่แฟน ๆ สนใจเสมอ และยิ่งล่าสุด ‘หงส์แดง’ แพ้มาสามเกมติดในทุกรายการ ทำให้โอกาสของ ‘ปีศาจแดง’ เพิ่มมากขึ้นอีก ฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าสองทีมใส่กันเต็มที่แน่นอน