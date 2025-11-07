บิ๊กแมตช์ลุ้นแชมป์ "เรือใบ" เปิดรังปะทะเดือด "หงส์แดง"

AIS เตรียมยิงสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์ ระหว่าง “เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี ที่จะเปิดเอติฮัด สเตเดียม พบกับ “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล คืนวันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 23.30 น. ถ่ายทอดสดทาง AIS PLAY 502 (MONOMAX2)
ลีกสูงสุดของเมืองผู้ดี เดินทางเข้าสู่สัปดาห์ที่ 11 ของการแข่งขัน ลงสนามกันครบ 10 คู่ 10 สนาม ตั้งแต่วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2568 โดยตอนนี้แม้ "ปืนใหญ่" อาร์เซน่อล จะยังนำจ่าฝูง แต่ทั้ง แมนฯ ซิตี และลิเวอร์พูล ก็ตามมาอันดับ 2-3 แบบไม่ห่างมากนัก
เกมบิ๊กแมตช์ระหว่าง "เรือใบสีฟ้า" แมนเชสเตอร์ ซิตี ทีมรองจ่าฝูง จะเปิดเอติฮัด สเตเดียม รับการมาเยือนของแชมป์เก่า "หงส์แดง" ลิเวอร์พูล ทีมอันดับ 3 ในคืนวันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 23.30 น. ถ่ายทอดสดทาง AIS PLAY 502 (MONOMAX2)
เริ่มกันที่เจ้าบ้าน แมนเชสเตอร์ ซิตี ฟอร์มการเล่นในช่วงหลังร้อนแรง ล่าสุดเปิดบ้านไล่ทุบ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ในบอลยุโรป 4-1 โดยสภาพความพร้อมของผู้เล่นถือว่าดี ตัวหลักไม่มีใครบาดเจ็บ พร้อมเป็นตัวเลือกลงสนามทุกคน โดยจะขาดแค่เพียง มาเตโอ โควาซิช กับ คาลวิน ฟิลลิปส์ ที่เดี้ยงอยู่ก่อนหน้าเท่านั้น ส่วนคนอื่นๆ อยู่กันครบ นำโดย เออร์ลิง ฮาแลนด์ ดาวซัลโวประจำลีก ที่ยังคงยิงประตูให้ทีมอย่างต่อเนื่อง, เฌเรมี โดกู, ฟิล โฟเดน, ซาวินโญ, แบร์นาร์โด ซิลวา รวมไปถึง โอมาร์ มาร์มูช แนวรุกอียิปต์ ที่หายเจ็บกลับมาลงสนามได้แล้ว
ส่วนทีมเยือน ลิเวอร์พูล กลางสัปดาห์เพิ่งเฉือนชนะ เรอัล มาดริด ในยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก 1-0 เกมนี้จะต้องรอเช็กความฟิตของ อเล็กซานเดอร์ อิซัก กองหน้าค่าตัวสถิติสโมสร ซึ่งยังทำประตูในลีกไม่ได้ คาดว่าเกมนี้อาจจะมีชื่ออย่างน้อยๆ เป็นตัวสำรอง อย่างไรก็ตามพวกเขาจะยังไม่มี อลิสซอน เบ็คเกอร์ นายทวารมือหนึ่ง รวมไปถึง เยเรมี่ ฟริมปง และโจวานนี่ เลโอนี่ 2 แนวรับ ที่ยังบาดเจ็บทั้งหมด ซึ่งคาดว่า อาร์เน่อ ชล็อต น่าจะยึดผู้เล่นชุดเดิมจากเกมกับแอสตัน วิลล่า เป็นหลัก ทั้ง เวอร์จิล ฟาน ไดค์, โมฮัมเหม็ด ซาลาห์ และโดมินิก โซโบสไล
สถิติการเจอกันของทั้งสองทีมนับเฉพาะในพรีเมียร์ลีก ดวลแข้งกันมา 61 นัด เป็น ลิเวอร์พูล ที่ดีกว่า เก็บชัยไป 27 นัด แมนฯ ซิตี ชนะ 12 นัด และเสมอ 22 นัด ขณะที่การเจอกัน 5 นัดหลังสุด ที่บ้านของ "เรือใบสีฟ้า" มีสถิติที่ค่อนข้างสูสี โดยเจ้าถิ่นเอาชนะไป 1 นัด ทีมเยือน บุกมาชนะ 1 นัด คือในซีซั่นก่อน และเสมอกันอีก 3 นัด
โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ นัดที่ 11 ของฤดูกาล ดังนี้
วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2568
19.30 น. สปอร์ส พบ แมนฯ ยูไนเต็ด : AIS PLAY 502 (MONOMAX2)
22.00 น. เอฟเวอร์ตัน พบ ฟูแล่ม : AIS PLAY 503 (MONOMAX3)
22.00 น. เวสต์แฮม พบ เบิร์นลีย์ : AIS PLAY 504 (MONOMAX4)
วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2568
00.30 น. ซันเดอร์แลนด์ พบ อาร์เซน่อล : AIS PLAY 502 (MONOMAX2)
03.00 น. เชลซี พบ วูล์ฟแฮมป์ตัน : AIS PLAY 506 (MONOMAX6)
21.00 น. คริสตัล พาเลซ พบ ไบร์ทตัน : AIS PLAY 503 (MONOMAX3)
21.00 น. แอสตัน วิลล่า พบ บอร์นมัธ : AIS PLAY 504 (MONOMAX4)
21.00 น. เบรนท์ฟอร์ด พบ นิวคาสเซิล : AIS PLAY 505 (MONOMAX5)
21.00 น. ฟอเรสต์ พบ ลีดส์ : AIS PLAY 506 (MONOMAX6)
23.30 น. แมนฯ ซิตี พบ ลิเวอร์พูล : AIS PLAY 502 (MONOMAX2)