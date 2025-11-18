พรีเมียร์ลีกเดือดหลังเบรกทีมชาติ Monomax ยิงสดครบทุกสนาม ลอนดอนดาร์บี้ “ปืนใหญ่-ไก่เดือยทอง” บิ๊กแมตซ์ “สาลิกาดงปะทะเรือใบ”

ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ กลับมาสร้างความคึกคักอีกครั้งในช่วงสุดสัปดาห์ โดย Monomax พร้อมถ่ายทอดสดครบทุกคู่ตลอดสุดสัปดาห์ และบางคู่ผ่านหน้าจอ ช่อง MONO29 ตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2568 ถึง วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งทั้ง 10 คู่ล้วนมีประเด็นน่าสนใจทั้งในด้านฟอร์มการเล่น การแย่งพื้นที่หัวตาราง และการหนีโซนท้ายตาราง ทำให้ทุกเกมมีความหมายอย่างยิ่งในช่วงโค้งสำคัญของฤดูกาล
เริ่มต้นความเข้มข้นใน วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน เวลา 19.30 น. ถ่ายทอดสดทาง Monomax เมื่อ เบิร์นลีย์ เปิดบ้านต้อนรับ เชลซี เกมนี้เจ้าถิ่นพร้อมสู้เต็มที่ ส่วนเชลซีต้องการเดินหน้าไล่แต้มโซนหัวตาราง จากนั้นใน ช่วงไพรม์ไทม์ เวลา 22.00 น. แฟนบอลสามารถรับชมความมันส์พร้อมกัน 5 คู่ เริ่มจาก ลิเวอร์พูล พบ น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ ซึ่งเกมนี้ลิเวอร์พูลอาศัยความได้เปรียบในแอนฟิลด์เพื่อเดินหน้าเก็บสามคะแนน ซึ่งคู่นี้ถ่ายทอดสดพิเศษทั้ง Monomax และ ช่อง MONO29 ในเวลาเดียวกัน บอร์นมัธ เปิดบ้านรับ เวสต์แฮม ยูไนเต็ด โดยทั้งสองทีมอยู่ในช่วงต้องการแต้มเพื่อขยับอันดับ ต่อเนื่องด้วยเกมที่มักเปิดหน้าแลกอย่างน่าติดตามในคู่ วูล์ฟแฮมป์ตัน พบ คริสตัล พาเลซ อีกสองคู่ที่น่าจับตามองเวลาเดียวกันคือ ไบรท์ตัน พบ เบรนท์ฟอร์ด และ ฟูแลม พบ ซันเดอร์แลนด์ ทั้งหมดนี้รับชมสดทาง Monomax
เข้าสู่ คืนวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2568 เวลา 00.30 น. (คืนวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2568) กับบิ๊กแมตซ์ประจำสัปดาห์ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด เปิดรังรับ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เป็นการเจอกันของทีมที่เน้นเกมรุกทั้งคู่ โดยนิวคาสเซิลพร้อมเปิดเกมสู้เต็มรูปแบบ ขณะที่แมนฯ ซิตี้ มีเป้าหมายเก็บชัยชนะเพื่อสร้างแรงกดดันในหัวตาราง ถ่ายทอดสดทาง Monomax
จากนั้นช่วงค่ำ เวลา 21.00 น. รับชมทาง Monomax ลีดส์ ยูไนเต็ด เปิดบ้านรับมือ แอสตัน วิลล่า ลุ้นเกมรุกของทั้งคู่ตลอดแมตซ์ ถัดมาใน เวลา 23.30 น. กับศึกลอนดอนดาร์บี้สุดร้อนแรงระหว่าง อาร์เซนอล พบ ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ โดยปืนใหญ่เปิดรังเอมิเรตส์รั้งตำแหน่งจ่าฝูง เกมนี้ทั้งมันส์ ทั้งลุ้น ทั้งเดือดครบทุกอารมณ์แน่นอน
ปิดท้ายสุดสัปดาห์ ช่วงเช้ามืดวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน เวลา 03.00 น. (คืนวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2568) กับคู่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ เอฟเวอร์ตัน โดยเจ้าถิ่นต้องการชัยชนะเพื่อขยับอันดับ ส่วนท๊อฟฟี่พร้อมสู้ด้วยเกมที่เน้นความดุดันและการไล่บอลแบบไม่ยอมถอย ยิงสดทาง Monomax
