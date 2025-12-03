ฮอนด้า แอลพีจีเอฯ เปิดรับสมัครรอบเนชั่นแนล ควอลิฟายเออร์ส

ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2026 เปิดรับสมัครนักกอล์ฟสัญชาติไทยทั้งมืออาชีพและสมัครเล่น เข้าร่วมการแข่งขันรอบเนชั่นแนล ควอลิฟายเออร์ส เพื่อชิงสิทธิเข้าร่วมแข่งขันรอบทัวร์นาเมนท์ ในเดือนกุมภาพันธ์ศกหน้า โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 17 ธันวาคมนี้ กำหนดวันแข่งขันวันที่ 6-8 มกราคม 2569 ณ สนามสยามคันทรีคลับ โรลลิ่งฮิลส์ จ.ชลบุรี
การแข่งขันฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ เนชั่นแนล ควอลิฟายเออร์ส์ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 เพื่อเปิดโอกาสให้นักกอล์ฟหญิงไทยทั้งระดับอาชีพและสมัครเล่นที่มีแต้มต่อไม่เกิน 2.0 ภายใต้เกณฑ์จากสมาคมหรือองค์กรซึ่งมีอำนาจในการควบคุมดูแลกีฬากอล์ฟที่ได้รับการรับรอง แข่งขันเป็นสโตรกเพลย์ 36 หลุม โดยโปรแกรมการแข่งขันวันที่ 6 มกราคม 2569 ลงทะเบียนและฝึกซ้อม และแข่งขัน 2 รอบระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป โดยจะมีผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวที่จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2026 ที่สนามสยามคันทรีคลับ โอลด์คอร์ส พัทยา จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ต่อไป
โปรพราว–ชเนตตี วรรณแสน แชมป์แอลพีจีเอทัวร์สองรายการจากเชียงใหม่ ซึ่งคว้าแชมป์รายการนี้สองปีติดต่อกันในปี 2021 และ 2022 เผยว่า “เวทีนี้มีความหมายมากสำหรับนักกอล์ฟหน้าใหม่ในประเทศไทย การได้คว้าแชมป์สองครั้งที่นี่เป็นประสบการณ์ที่มีค่ามากสำหรับพราว การแข่งขันรอบคัดเลือกรอบเนชั่นแนล ควอลิฟายเออร์ส ทำให้พราวได้พิสูจน์ศักยภาพของตัวเองอย่างแท้จริง พอได้ไปแข่งขันในรายการฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ ก็ยิ่งได้เห็นมาตรฐานที่สูงขึ้นไปอีกขั้น และตอนนี้ได้เล่นในแอลพีจีเอทัวร์เต็มตัว ยิ่งทำให้พราวตั้งใจพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นกว่าเดิม”