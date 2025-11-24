แอลพีจีเอประกาศโปรแกรมฤดูกาล 2026 ชิงชัย 33 รายการ

แอลพีจีเอ ทัวร์ ประกาศโปรแกรมการแข่งขันฤดูกาล 2026 ชิงชัยทั้งสิ้น 33 รายการใน 13 ประเทศ และ 13 รัฐในสหรัฐอเมริกา ชิงเงินรางวัลรวมสูงสุดในประวัติศาสตร์ทัวร์กว่า 4,278 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงรายการ ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ ที่สยามคันทรีคลับ โอลด์คอร์ส พัทยา จ.ชลบุรี ในเดือนกุมภาพันธ์
สมาคมกอล์ฟอาชีพสตรี หรือ แอลพีจีเอ ประกาศโปรแกรมการแข่งขันฤดูกาล 2026 อย่างเป็นทางการ โดยมีเงินรางวัลรวมเพิ่มขึ้นเป็น 132 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 4,278 ล้านบาท มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของทัวร์ พร้อมเพิ่มรายการใหม่อย่าง อารามโก แชมเปียนชิพ ที่ชาโดว์ ครีก กอล์ฟ คอร์ส เมืองลาสเวกัส รัฐเนวาดา และกอล์ฟทีมโซล์ไฮม์ คัพ
เคร็ก เคสเลอร์ กรรมาธิการแอลพีจีเอ เผยว่า “ผมภูมิใจอย่างยิ่งกับสิ่งที่เราสร้างขึ้นมา และยิ่งตื่นเต้นมากขึ้นกับเส้นทางที่เรากำลังมุ่งไป ตารางการแข่งขันนี้สะท้อนถึงความพยายามของเราที่จะยกระดับสนาม ปรับปรุงเส้นทางการแข่งขัน และเพิ่มเงินรางวัลให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง หลังการฉลองครบรอบ 75 ปี เราต้องการปฏิทินการแข่งขันที่จะมอบเวทีอันยอดเยี่ยมให้แก่นักกีฬา และเพิ่มโอกาสให้มากกว่าเดิม และผมคิดว่าปี 2026 ทำได้ตามนั้น เราได้ก้าวหน้าอย่างแท้จริง และเรามีเป้าหมายชัดเจนว่าปี 2027 และหลังจากนั้น เรายังสามารถพัฒนาต่อยอดได้อีก”
สำหรับโปรแกรมแอลพีจีเอ ทัวร์ ฤดูกาล 2026 จะแข่งขันใน 13 รัฐทั่วสหรัฐอเมริกา และอีก 13 ประเทศเริ่มต้นจากรัฐฟลอริดาปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ก่อนจะมาเอเชียช่วงแรกเป็นฤดูใบไม้ผลิที่ประเทศไทย, สิงคโปร์ และจีน ขณะที่ช่วงที่สองฤดูใบไม้ร่วง เริ่มจากจีน เกาหลีใต้ มาเลเซีย และญี่ปุ่น
ส่วนทางยูโรเปียน สวิง จะเริ่มต้นในช่วงกลางปี แข่งขันสองรายการเมเจอร์ และรายการ ไอเอสพีเอส ฮันดะ วีเมนส์ สกอตติช โอเพ่น ต่อด้วยการแข่งขันทีมโซลไฮม์ คัพ ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในช่วงเดือนกันยายน ในขณะที่อเมริกาเหนือชิงชัยที่เม็กซิโกและแคนาดา
แอลพีจีเอ ทัวร์ ปัจจุบันมี 12 รายการ ที่ประกาศปรับเพิ่มเงินรางวัลรวมแล้ว และอีกกว่า 15 รายการ ที่คาดว่าจะมีเงินรางวัลขั้นต่ำให้ผู้เล่นทุกคนที่เข้าแข่งขัน และเกือบ 20 ทัวร์นาเมนต์จะมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่นักกีฬา ทั้งการสนับสนุนค่าที่พัก เที่ยวบิน และการเดินทาง