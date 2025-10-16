ตั้งท่ายกพลบุก!ทรัมป์เล็งโจมตีภาคพื้นแก๊งอาชญากรรมเวเนฯ กระตุ้น'มาดูโร'สั่งซ้อมรบเตรียมพร้อมรับมือ

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯในวันพุธ(15ต.ค.) เผยว่ากำลังพิจารณาโจมตีทางภาคพื้นเล่นงานแก๊งอาชญากรรมเวเนซุเอลา โหมกระพือความเดือดดาลและคำสั่งซ้อมรบทางทหารครั้งใหญ่ จาก นิโคลัส มาดูโร ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา
"แน่นอนว่า เรากำลังมองไปที่ภาคพื้นในตอนนี้ เพราะว่าเราควบคุมทางทะเลได้เป็นอย่างดีแล้ว" ทรัมป์บอกกับพวกผู้สื่อข่าวในห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบขาว เมื่อถูกถามว่าเขากำลังพิจารณาโจมตีทางภาคพื้นหรือไม่
อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ ปฏิเสธยืนยันรายงานข่าวหนึ่งของนิวยอร์กไทม์ส ที่ระบุว่าเขาได้ให้อำนาจซีไอเออย่างลับๆ ดำเนินปฏิบัติการลับต่อต้านมาดูโร ในเวเนซุเอลา
เมื่อถูกถามว่าเขาให้อำนาจซีไอเอกำจัดมาดูโรใช่หรือไม่ ทรัมป์ ปฏิเสธให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมา อย่างไรก็ตามในส่วนของเวเนซุเอลาจริงจังกับคำขู่เหล่านี้ "ไม่เอาสงครามในแคริบเบียน ต่อต้านการเปลี่ยนระบอบการปกครอง ไม่เอารัฐประหารที่บงการโดยซีไอเอ" มาดูโร กล่าวปราศรัยเมื่อวันอังคาร(14ต.ค.)
ภายใต้คำสั่งของมาดูโร ก่อนหน้านี้ในวันอังคาร(14ต.ค.) กองทัพเวเนซุเอลาได้ทำการซ้อมรบทั่วชายฝั่งทะเลแคริบเบียน มหาสมุทรแอตแลนติกของประเทศ และมีแผนความเคลื่อนไหวทางทหารอื่นๆในรัฐต่างๆตามแนวชายแดนติดกับโคลอมเบีย
ในข้อความที่เขียนบนเทเลแกรม มาดูโรเผยว่าเขากำลังระดมกำลังทหาร ตำรวจและกองกำลังอาสาสมัครพลเรือน ปกป้องภูเขา ชายหาด โรงเรียน โรงพยาบาล โรงงานและตลาด ของเวเนซุเอลา
ทรัมป์ บอกในวันอังคาร(14ต.ค.) สหรัฐฯได้โจมตีอีกรอบเล่นงานเรือที่อ้างว่าลำเลียงยาเสพติดมาจากเวเนซุเอลา สังหารผู้ก่อการร้ายยาเสพติดเสียชีวิต 6 ราย ทั้งนี้นับตั้งแต่สหรัฐฯเปิดปฏิบัติการโจมตี ได้สังหารผู้คนไปแล้วอย่างน้อย 27 ราย
พวกผู้เชี่ยวชาญตั้งคำถามเกี่ยวกับความชอบธรรมทางกฎหมายของการใช้กำลังถึงตายในน่านน้ำของต่างชาติหรือน่านน้ำสากล กับพวกผู้ต้องสงสัยที่ไม่ได้ถูกสกัดกั้นหรือสอบปากคำก่อน
กุสตาโว เปโตร ประธานาธิบดีโคลอมเบีย เชื่อว่าบางส่วนที่เสียชีวิตนั้นเป็นชาวโคลอมเบีย
ทรัมป์ กล่าวหา มาดูโร ว่าเป็นหัวหน้าองค์กรค้ายาเสพติดแก๊งหนึ่ง ข้อกล่าวหาที่ทาง มาดูโร ปฏิเสธ
ก่อนหน้ายกระดับปฏิบัติการทางทหาร ทางกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯเมื่อเดือนสิงหาคม ได้เพิ่มเงินรางวัลอีกเท่าตัว สำหรับข้อมูลที่นำไปสู่การจับกัม มาดูโร เป็น 50 ล้านดอลลาร์
(ที่มา:เอเอฟพี)