แฟนวีไทยช็อค! Aisha เตรียมพักงานไม่มีกำหนด หลังต้นสังกัดปิดตัว

กลายเป็นข่าวใหญ่สะเทือนวงการ Vtuber ไทย เมื่อสังกัด ALTBELIEF ประกาศยุติการดำเนินงาน หลังเปิดให้บริการมานานกว่า 6 ปี ส่งผลให้ Aisha Channel และ Leox Genesis ต้องพักกิจกรรมทั้งหมดอย่างไม่มีกำหนด
ทีมงาน ALTBELIEF ได้ประกาศอย่างเป็นทางการผ่านทาง X: @ALB_manager ถึงการยุติการดำเนินงาน โดย Aisha Channel จะมีไลฟ์สุดท้าย ในวันที่ 17 ธันวาคมนี้ ส่วน Leox Genesis จะมีไลฟ์สุดท้ายในวันที่ 13 ธันวาคมนี้ อย่างไรก็ตาม ช่อง YouTube และบัญชีโซเชียลมีเดียจะยังคงเปิดไว้เหมือนเดิม ไม่มีการลบหรือปิดช่องใด ๆ แต่จะไม่มีการเคลื่อนไหวตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม เป็นต้นไป
ขณะที่สินค้าพร้อมส่งทั้งหมดของ Aisha และ Leox ตามช่องทางต่าง ๆ จะยังคงวางจำหน่ายต่อไปจนกว่าสินค้าจะหมด ส่วนสินค้าคอลเล็กชันสุดท้ายของทั้งคู่ จะเปิดสั่งจองล่วงหน้าตั้งแต่ 3 - 18 ธันวาคมนี้ และจะจัดส่งภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
"ทางทีมงานขอขอบคุณ ผู้ติดตาม พาร์ทเนอร์ และเพื่อน ๆ VTuber ทุกท่านที่รักและสนับสนุน Aisha Channel และ Leox Genesis มาโดยตลอด หวังว่าผลงานและความทุ่มเทของทาเลนต์และทีมงานตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาจะเป็นแรงบันดาลใจ เป็นกำลังใจ เป็นแรงขับเคลื่อน และเป็นความสุขให้กับใครหลาย ๆ คน ไม่มากก็น้อย ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจ การร่วมงานที่ดี และขอบคุณความทรงจำดี ๆ ตลอดที่ผ่านมา ทาเลนต์และทีมงานทั้งหมดของ ALTBELIEF จะขอเก็บรักษาความทรงจำดี ๆ เหล่านี้ไว้ตลอดไป" ทีมงาน ALTBELIEF กล่าวในแถลงการณ์
