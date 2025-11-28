ฮอนด้า แอลพีจีเอฯ เปิดโครงการ “จูเนียร์ กอล์ฟ โปรแกรม”

ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2026 เปิดโครงการ “จูเนียร์ กอล์ฟ โปรแกรม” เป็นปีที่สอง สำหรับเยาวชนทั่วประเทศ 100 คน ร่วมทดสอบทักษะกอล์ฟ พัฒนาศักยภาพ และสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมรับรางวัลพิเศษและประสบการณ์ใกล้ชิดนักกอล์ฟระดับโลก ในวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคมนี้ ที่สยามคันทรีคลับ กรุงเทพฯ
กอล์ฟ ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2026 ครั้งที่ 19 ชิงเงินรางวัลรวม 1.8 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 60 ล้านบาท แข่งขันแบบไม่มีตัดตัว ณ สยามคันทรีคลับ โอลด์คอร์ส พัทยา จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 19–22 กุมภาพันธ์ 2569 โดยมีนักกอล์ฟระดับโลกจากแอลพีจีเอ ทัวร์ ลงชิงชัยกว่า 72 คน
นอกจากนี้ยังได้จัดโครงการ จูเนียร์ กอล์ฟ โปรแกรม เป็นปีที่สอง โดยรับสมัครเยาวชนรุ่นอายุ 7–9 ปี (40 คน) และ รุ่นอายุ 10–16 ปี (60 คน) รวมทั้งหมด 100 คน โดยเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้สนุกกับกิจกรรม และทดสอบความสามารถเชิงทักษะกีฬา ที่สยามคันทรีคลับ กรุงเทพฯ ในวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคมนี้
ผู้ที่ผ่านการทดสอบความสามารถและได้รับการคัดเลือก รวม 20 คน จะได้รับรางวัลและประสบการณ์พิเศษ ได้แก่ สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม จูเนียร์ กอล์ฟ คลีนิค อบรมกอล์ฟเยาวชนกับนักกีฬาระดับโลก ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 และบัตรเข้าชมการแข่งขันฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2026 พร้อมสิทธิพิเศษเดินตามนักกีฬาชื่อดังแบบ Inside the Rope เพื่อให้เยาวชนได้รับแรงบันดาลใจและเรียนรู้จากนักกอล์ฟระดับโลกอย่างใกล้ชิด
เยาวชนที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://hondalpgathailand.com/junior-program/ (รับจำนวนจำกัด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)