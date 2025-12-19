เยาวชนร่วมกิจกรรม “จูเนียร์ กอล์ฟ โปรแกรม” ที่สยามคันทรีคลับ แบงคอก

ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ จัดโครงการ “จูเนียร์ กอล์ฟ โปรแกรม 2026” เพื่อพัฒนาและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนก้าวสู่เส้นทางนักกอล์ฟอาชีพ ที่สนามสยามคันทรีคลับ แบงคอก โดยมีเยาวชนรวม 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมเมื่อวันที่ 13 ธันวาคมที่ผ่านมา
โครงการ “จูเนียร์ กอล์ฟ โปรแกรม 2026” จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพในเชิงกีฬากอล์ฟและได้รับแรงบันดาลใจ โดยมีเยาวชนรุ่นอายุ 7–9 ปี จำนวน 40 คน และรุ่นอายุ 10–16 ปี จำนวน 60 คน เข้าร่วมทดสอบทักษะกอล์ฟตั้งแต่การทำความคุ้นเคยกับสนามแข่งขัน การเตรียมร่างกาย การวางแผนเกม ไปจนถึงการฝึกไดร์ฟ พัตต์ ชิพ และการจำลองแข่งขัน 9 หลุม
เมื่อจบการทดสอบได้ผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งสองรุ่นรวม 20 คน รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม จูเกนียร์ กอล์ฟ คลีนิค กับนักกอล์ชั้นนำ ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 พร้อมรับบัตรชมการแข่งขัน ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2026 และสิทธิ Inside the Rope ในเดินตามผู้เล่นในสนามจริงแบบใกล้ชิด