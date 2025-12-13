กอล์ฟไทยขึ้นแท่น 4 เหรียญทอง ซีเกมส์ ครั้งที่ 33

นักกอล์ฟไทยขึ้นแท่นเหรียญทองทั้งประเภทบุคคลและทีมชาย-หญิง หลังทำสกอร์นำห่างอันดับสองเมื่อจบรอบสามของการแข่งขันกอล์ฟซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่สนามสยามคันทรีคลับ โรลลิ่งฮิลส์ พาร์ 72 จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคมที่ผ่านมา
การแข่งขันกอล์ฟในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ชิงชัยทั้งหมด 4 เหรียญทอง จากประเภททีมชาย ทีมหญิง บุคคลชาย และบุคคลหญิง แข่งขันระหว่างวันที่ 11–14 ธันวาคม 2568 ณ สนามสยามคันทรีคลับ โรลลิ่งฮิลส์ พาร์ 72 จังหวัดชลบุรี จบรอบสามปรากฎว่า ประเภททีม สามหนุ่มไทยผนึกกำลังหวดอีก 8 อันเดอร์พาร์ 208 จาก ฟีฟ่า-พงศภัค เหล่าภักดี (66), แอนฟิลด์-ปรินทร์ สารสมุทร (71), วิน-ธนวินท์ ลี (71) และ โอโน่-วรุตม์ บุญรอด (76) นำโด่งด้วยสกอร์รวม 27 อันเดอร์พาร์ 621 ทิ้งห่าง อินโดนีเซียถึง 12 สโตรก โดยมีเวียดนามตามมาที่อันดับสามด้วยสกอร์รวม 5 อันเดอร์พาร์ 643
พงศภัค เหล่าภักดี ดีกรีแชมป์เอเชีย-แปซิฟิก อเมเจอร์ แชมเปียนชิพ เมื่อเดือนตุลาคม เผยว่า “วันนี้เหล็กยังคงไม่คม มีหลายอย่างที่อยากแก้ไขจากสองวันที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเดิน ความคิด การอยู่กับปัจจุบัน แต่ถือว่าวันนี้ทำได้ดี วันสุดท้ายออกไปทำให้ดีที่สุด อยู่กับปัจจุบัน มายด์เซ็ตให้ดี สกอร์จะเป็นอย่างไรก็อยู่กับตัวเราเอง”
ทางด้านประเภทบุคคล พงศภัค หวดอีก 6 อันเดอร์พาร์ 66 จากการทำ 9 เบอร์ดี้ เสีย 3 โบกี้ นำเดี่ยวด้วยรวม 19 อันเดอร์พาร์ 197 ทิ้งห่าง ปรินทร์ สารสมุทร เพื่อนร่วมทีม ที่เก็บ 1 อันเดอร์พาร์ 71 และ มินห์ เหวียน อันห์ จากเวียดนาม ที่ตีเข้ามา 5 อันเดอร์พาร์ 67 ถึง 6 สโตรค
ขณะที่ประเภททีมหญิง สาวไทยช่วยกันทำเข้ามาอีก 3 อันเดอร์พาร์ 141 จาก นัจ-กฤตชัญญา เก้าพัฒนสกุล (71), ปริม ปราชญ์นคร (70) และ ฝ้าย-พิมพ์พิศา รับรอง (71) รวมสามวัน 8 อันเดอร์พาร์ 424 ทิ้งห่างอันดับสอง สิงคโปร์ ถึง 19 สโตรกโดยมี อินโดนีเซีย รั้งอันดับสามด้วยสกอร์รวม 21 โอเวอร์พาร์ 453
ส่วนบุคคลหญิง กฤตชัญญา เก็บได้อีก 1 อันเดอร์พาร์ 71 รักษาตำแหน่งผู้นำต่อด้วยสกอร์รวม 5 อันเดอร์พาร์ 211 โดยมี ปริม ปราชญ์นคร ที่ทำเพิ่ม 2 อันเดอร์พาร์ 70 ตามหลังเพียงสองสโตรค ส่วนเวียดนามรั้งอันดับสามด้วยสกอร์รวม 3 โอเวอร์พาร์ 219 โดยปริมกล่าวหลังเกมว่า “วันนี้จบสองอันเดอร์ก็ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ วันนี้เกมดีที่สุด แอพโพรชดีแต่พลาดพัตต์ไปหลายหลุม รอบสุดท้ายไม่กังวลแล้ว คิดว่าทำให้ดีที่สุด จะเกิดอะไรมันก็ต้องเกิด”