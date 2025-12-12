กอล์ฟไทยแรงต่อเนื่องนำต่อรอบสอง ซีเกมส์ ครั้งที่ 33

นักกอล์ฟไทยฟอร์มดีต่อเนื่อง รักษาตำแหน่งผู้นำทั้งประเภทบุคคลและทีมชาย-หญิง หลังจบรอบสองของการแข่งขันกอล์ฟซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่สนามสยามคันทรีคลับ โรลลิ่งฮิลส์ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคมที่ผ่านมา
การแข่งขันกอล์ฟในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ชิงชัย 4 เหรียญทองจากประเภทบุคคลชาย-หญิง และประเภททีมชาย-หญิง แข่งขันระหว่างวันที่ 11-14 ธันวาคมนี้ ที่สนามสยามคันทรีคลับ โรลลิ่งฮิลส์ พาร์ 72 จ.ชลบุรี ผ่านครึ่งทางปรากฏว่าประเภทบุคคลหญิง นัจ-กฤตชัญญา เก้าพัฒนสกุล ตีเข้ามา 2 อันเดอร์พาร์ 70 เป็นวันที่สองติดต่อกัน นำต่อด้วยสกอร์รวม 4 อันเดอร์พาร์ 140 โดยมี ปริม ปราชญ์นคร เพื่อนรวมทีมที่เก็บอีก 1 อันเดอร์พาร์ 71 ตามหลัง 3 สโตรค และอัน เล ชุค จากเวียดนาม ที่หวด 4 อันเดอร์พาร์ 68 รั้งอันดับ 3 ด้วยสกอร์รวมอีเวนพาร์ 144
ส่วนประเภททีมหญิง สาวไทยช่วยกันทำสกอร์เพิ่มอีก 3 อันเดอร์พาร์ 141 จากกฤตชัญญา เก้าพัฒนสกุล (70), ปริม ปราชญ์นคร (71) และพิมพ์พิศา รับรอง (73) นำต่อด้วยสกอร์รวม 5 อันเดอร์พาร์ 283 ทิ้งห่างทีมสิงคโปร์ 7 สโตรก โดยมีเวียดนามตามมาที่อันดับ 3 ด้วยสกอร์ 14 โอเวอร์พาร์ 302
กฤตชัญญา เก้าพัฒนสกุล ซึ่งทำ 4 เบอร์ดี้ เสีย 2 โบกี้ กล่าวว่า “เก้าหลุมแรกยังทำได้ไม่ดี คิดว่าต้องไปปรับเกมแพลนอะไรบางอย่างเพื่อจะทำสกอร์เก้าหลุมแรกให้ดีกว่านี้ วันนี้พลาดช็อตแอพโพรชเยอะแต่โชคดีที่มีพัตต์และช็อตชิพที่ช่วยไว้ โดยรวมถือว่าใช้ได้”
ขณะที่ประเภทบุคคลชาย ฟีฟ่า-พงศภัค เหล่าภักดี โชว์ฟอร์มดีต่อเนื่อง หวดเพิ่มอีก 6 อันเดอร์พาร์ 66 รักษาตำแหน่งผู้นำต่อด้วยสกอร์รวม 13 อันเดอร์พาร์ 131 โดยมี แอนด์ฟิลด์-ปรินทร์ สารสมุทร โชว์ฟอร์มร้อนแรงทำ 8 เบอร์ดี้ โดยไม่เสียโบกี้ ตามมาที่อันดับสองด้วยสกอร์รวม 7 อันเดอร์พาร์ 137
ปรินทร์ สารสมุทร ซึ่งทำสกอร์ดีสุดในกลุ่มนักกอล์ฟชายไทยในรอบสองที่ 8 อันเดอร์พาร์ 64 เผยว่า “วันแรกตื่นเต้นบวกกับกลัวพลาดไปเอง แต่พอผ่านวันแรกความกดดันน้อยลง ปรับตัวกับสนามได้ดีขึ้น วันนี้แอพโพรชดี แทบไม่พลาดกรีน แล้วพัตต์ได้ด้วย อีกสองวันที่เหลืออยากได้ชิพที่ดีกว่านี้อีกหน่อย”
ส่วนประเภททีมชาย นักกอล์ฟไทยช่วยกันทำสกอร์เพิ่มอีก 17 อันเดอร์พาร์ 199 จาก ปรินทร์ สารสมุทร (64), พงศภัค เหล่าภักดี (66), ธนวินท์ ลี (69) และวรุตม์ บุญรอด (76 รวมสองวัน 19 อันเดอร์พาร์ 413 ทิ้งห่างทีมอินโดนีเซียที่รั้งอันดับสองถึง 11 สโตรก ส่วนทีมเวียดนามหล่นไปอยู่อันดับสามด้วยสกอร์ 1 โอเวอร์พาร์ 431