ทีมกอล์ฟชายไทยผลงานเยี่ยม คว้าอันดับ 7 โลก "เวิลด์ อเมเจอร์ ทีม แชมเปี้ยนชิพ“ ที่สิงคโปร์

ทีมกอล์ฟชายไทย สร้างผลงานยอดเยี่ยม คว้าอันดับ 7 ของโลก ร่วมกับเดนมาร์กและสกอตแลนด์ และเป็นอันดับ 1 ของทวีปเอเชีย ในการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นชิงแชมป์โลก "เวิลด์ อเมเจอร์ ทีม แชมเปี้ยนชิพ" ครั้งที่ 34 ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 8-11 ตุลาคม 2568
สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ ส่งทีมนักกอล์ฟชายไทย ร่วมแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 34 ที่สนามทานาห์ เมราห์ คันทรี คลับ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 8-11 ตุลาคม 2568 โดยนักกอล์ฟทีมไทย ประกอบด้วย ประกอบด้วย “ฟีฟ่า” พงศภัค เหล่าภักดี, “ไป๋” อาศิษย์ อารีพันธ์ และ ”แอนฟิลด์” ปรินทร์ สารสมุทร โดยมีโปรเบ็นซ์ เพศประเสริฐ ทำหน้าที่ผู้ควบคุมทีม โดยมี 36 ทีมทั่วโลกเข้าร่วมแข่งขัน
โดยการดวลสวิงวันสุดท้าย ”แอนฟิลด์” ปรินทร์ หวด 2 อันเดอร์, “ฟีฟ่า” พงศภัค ทำอีเวนพาร์ และ “ไป๋” อาศิษย์ เกิน 1 โอเวอร์ ทำให้สกอร์รวมทีมไทย 11 อันเดอร์พาร์ 565 คว้าที่ 7 ร่วมกับเดนมาร์ก และสกอตแลนด์ ซึ่งทีมไทยนั้น คว้าอันดับ 1 ของทวีปเอเชีย
ขณะที่แชมป์ประเภททีม แอฟริกาใต้ ที่นำโดย คริสเตียน มาสส์ นักกอล์ฟสมัครเล่น มือ 6 ของโลก ทำผลงาน 29 อันเดอร์พาร์ 547 ทิ้งที่ 2 ออสเตรเลีย 21 อันเดอร์พาร์ 555 และที่ 3 อังกฤษ 19 อันเดอร์พาร์ 557
ส่วนบุคคลชาย นักกอล์ฟไทยที่ทำผลงานได้ดีสุด คือ “ฟีฟ่า” พงศภัค สกอร์รวม 4 อันเดอร์พาร์ 284 (72-70-70-72) อยู่ที่ 10 ร่วม ขณะที่ “ไป๋” อาศิษย์ ทำอีเวนพาร์ 288 (74-70-71-73) ที่ 28 ร่วม และ ”แอนฟิลด์” ปรินทร์ 2 โอเวอร์พาร์ 290 (70-74-76-70) ที่ 40 ร่วม
ส่วนแชมป์ บุคคลชาย คริสเตียน มาสส์ จากแอฟริกาใต้ หลังทำผลงานเด่นตลอด 4 วัน จบสกอร์รวม 22 อันเดอร์คว้าแชมป์ไปครอง ทิ้งห่างอันดับ 2 ดีแคลน โอโดโนแวน จาก ออสเตรเลีย 12 อันเดอร์ และที่ 3 ร่วม อดัม เบรสนู จากโมร็อกโก กับ ออสการ์ กูโย จากฝรั่งเศส 10 อันเดอร์
โปรแกรมถัดไป สมาคมกีฬากอล์ฟฯ เตรียมส่งนักกีฬา 6 คน ประกอบด้วย ฝ่ายหญิง พิมพ์พิศา รับรอง,ปริม ปราชญ์นคร, กัลยรักษ์ พงศ์พิธานนท์ และฝ่ายชาย วรุตม์ บุญรอด, พัชรพล วัฒนาดิลกกุล และเสฎฐวุฒิ เคนานัน เป็นตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียน ยูธเกมส์ ที่ประเทศบาห์เรน ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคมนี้ โดยมีโปรปรีชา เสนาพรหม และโปรพีรวัชร เวียงคำ ทำหน้าที่ควบคุมทีม