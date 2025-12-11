ก้านเหล็กไทยนำครบเปิดกอล์ฟซีเกมส์รอบแรก

ก้านเหล็กไทยขึ้นนำรอบแรกทั้งประเภทบุคคลและทีมชาย-หญิง เปิดศึกกอล์ฟซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่สนามสยามคันทรีคลับ โรลลิ่งฮิลส์ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยประเภททีมชายไทยนำร่วมกับเวียดนาม ขณะที่ทีมหญิงนำหน้าสิงคโปร์สองสโตรก
การแข่งขันกอล์ฟในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ชิงชัย 4 เหรียญทองจากประเภทบุคคลชาย-หญิง และประเภททีมชาย-หญิง แข่งขันระหว่างวันที่ 11-14 ธันวาคมนี้ ที่สนามสยามคันทรีคลับ โรลลิ่งฮิลส์ พาร์ 72 จ.ชลบุรี เปิดฉากรอบแรกปรากฏว่า ทีมชายไทยช่วยกันทำสกอร์ 2 อันเดอร์พาร์ 214 จาก ฟีฟ่า-พงศภัค เหล่าภักดี (65), แอนฟิลด์-ปรินทร์ สารสมุทร (73), โอโน่-วรุตม์ บุญรอด (76) และ วิน-ธนวินท์ ลี (76) ขึ้นนำร่วมกับทีมเวียดนาม โดยมีสิงคโปร์ตามหลัง 3 สโตรก
ด้านประเภทบุคคลชาย พงศภัค เหล่าภักดี เปิด 7 อันเดอร์พาร์ 65 นำร่วมกับ โรแลนโด เบรเกนเต จากฟิลิปปินส์ โดยมี โฮ อันห์ จากเวียดนาม ตามมาที่อันดับสามด้วยสกอร์ 4 อันเดอร์พาร์ 68 โดยหลังจบเกม พงศภัค เผยว่า “ถือว่าเป็นการออกสตาร์ทได้อย่างที่ใจต้องการ แต่ยังมีข้อผิดพลาดเสียสองโบกี้ในสามหลุมแรกจากสามพัตต์ จากนั้นก็เริ่มพัตต์เบอร์ดี้ลงเรื่อยๆ เริ่มมีความมั่นใจมากขึ้น จบมา 65 ก็มั่นใจแน่นอน ทุกอย่างไปในทางที่ดี โมเมนตั้มไปในทางที่ดี”
ขณะที่ประเภททีมหญิง สาวไทยขึ้นนำด้วยสกอร์ 2 อันเดอร์พาร์ 142 จาก นัจ-กฤตชัญญา เก้าพัฒนสกุล (70), ปริม ปราชญ์นคร (72) และ ฝ้าย-พิมพ์พิศา รับรอง (76) โดยมี สิงคโปร์ และ ฟิลิปปินส์ ตามมาที่อันดับ 2 และ 3 ด้วยสกอร์อีเวนพาร์ 144 และ 5 โอเวอร์พาร์ 149 ตามลำดับ
ส่วนประเภทบุคคลหญิง กฤตชัญญา เก้าพัฒนสกุล จบ 18 หลุมเข้ามา 2 อันเดอร์พาร์ 70 เท่ากับ ริแอนน์ มิคาเอลา มาลิซิ จากฟิลิปปินส์ โดยมี อิเนซ ซิน ยี อิง จากสิงคโปร์ ตามมาที่อันดับสามด้วยสกอร์ 1 อันเดอร์พาร์ 71 ขณะที่ ปริม ปราชญ์นคร ทำอีเวนพาร์ 72 โดยกฤตชัญญา กล่าวว่า “ออกไปค่อนข้างดี แต่หลังๆ อาจจะสะดุดนิดหน่อย เนื่องจากตีไม่ออนกับพัตต์สั้นๆ ไม่ลงก็เลยทำให้ไม่มีเบอร์ดี้ แต่โชคดีที่พัตต์ทำได้ดี ที่สกอร์ไม่ไหลไปมากเป็นเพราะพัตต์เซฟในช่วงเก้าหลุมหลังได้เยอะ โดยรวมถือว่าโอเค”
ส่วน ปรีชา เสนาพรหม หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมไทยกล่าวว่า “ผ่าน 18 หลุมแรกก็พอใจ แต่ออกไปสตาร์ทไม่ดีโดยเฉพาะทีมชาย ดีที่ได้ฟีฟ่ากลับมาทำสกอร์ได้เยอะ เด็กๆ อาจจะตื่นไปหน่อยในช่วงเก้าหลุมแรก เราพยายามบอกว่าเป็นแมทช์ทั่วๆ ไป แต่บรรยากาศมันพาไปแล้วเป็นการเล่นในบ้านด้วย แต่สุดท้ายเราก็กลับมาอยู่ในตำแหน่งที่ดี เด็กก็เริ่มจะตื่นตัวกลับมา ความตื่นเต้นก็ผ่อนคลายลง”