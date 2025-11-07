เปิดโผ 7 สวิงทีมชาติ! สมาคมกอล์ฟฯ มั่นใจพร้อมลุยซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ชลบุรี

สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ เดินหน้าซ้อมเข้ม 7 นักกอล์ฟทีมชาติไทย ชุดสู้ศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 11–14 ธันวาคม 2568 ที่ สนามสยามคันทรีคลับ โรลลิ่งฮิลล์ จ.ชลบุรี
นายรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า “ตลอดช่วงที่ผ่านมา สมาคมฯได้เก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งนักกีฬาไปแข่งขันต่างประเทศเพื่อสร้างความมั่นใจ ซึ่งก็มีผลงานที่ดี ทำให้เชื่อว่าซีเกมส์ปลายปีนี้ ไทยเราจะมีผลงานที่ดีเช่นกัน”
ตัวแทนทั้งหมด 7 คน แบ่งเป็นนักกอล์ฟชาย 4 คน และหญิง 3 คน โดยทีมชาย นำโดย "ฟีฟ่า" พงศภัค เหล่าภักดี เจ้าของแชมป์ เอเชีย–แปซิฟิก อเมเจอร์ แชมเปี้ยนชิพ 2025 ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งเป็นคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์รายการนี้ พร้อมได้สิทธิ์เข้าร่วมสองเมเจอร์ใหญ่ “เดอะ มาสเตอร์ส” และ “ดิ โอเพ่น” ปี 2026 ร่วมด้วย “แอนฟิลด์” ปรินทร์ สารสมุทร มือดีที่เพิ่งพาทีมไทยคว้าอันดับ 7 ศึกเวิลด์ อเมเจอร์ ทีม แชมเปี้ยนชิพ 2025, “วิน” ธนวินท์ ลี รองแชมป์ สิงห์ ไทยแลนด์ อเมเจอร์ โอเพ่น 2025 และ “โอโน่” วรุตม์ บุญรอด ดาวรุ่งอนาคตไกล
ด้านประเภทหญิง นำโดย “ปริม” ปราชญ์นคร, “ฝ้าย” พิมพ์พิศา รับรอง ที่เพิ่งร่วมกันคว้าเหรียญเงินทีมหญิงจาก เอเชียน ยูธ เกมส์ 2025 ที่บาห์เรน และ “นัจ” กฤติชัญญา เก้าพัฒนสกุล แชมป์ทีมหญิง สิงคโปร์ โอเพ่น อเมเจอร์ 2025 และรองแชมป์ โตโยต้า จูเนียร์ กอล์ฟ เวิลด์คัพ 2025
การแข่งขันกอล์ฟซีเกมส์ ครั้งที่ 33 มีการชิงชัยทั้งสิ้น 4 เหรียญทอง ได้แก่ บุคคลชาย-หญิง และทีมชาย-หญิง โดยซีเกมส์ 2023 ที่กัมพูชา ทีมกอล์ฟไทยคว้าได้ 2 เหรียญทองจากประเภททีมชายและทีมหญิง และอีก 1 เหรียญเงินในประเภทบุคคลหญิง โดยผลงานครั้งล่าสุดที่ทีมกอล์ฟไทยสามารถกวาดครบทั้ง 4 เหรียญทองได้ ต้องย้อนกลับไปในซีเกมส์ 2015 ที่ประเทศสิงคโปร์ โดยกอล์ฟซีเกมส์จะชิงชัยวันที่ 11-14 ธันวาคม 2568 ที่สนามสยามคันทรีคลับ โรลลิ่งฮิลล์ จ.ชลบุรี