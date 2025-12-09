จับสายเทนนิสซีเกมส์ ไทยการันตี 2 ทองแดง ประเภททีม

ความเคลื่อนไหวการแข่งขันกีฬาเทนนิส ในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ล่าสุด เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2568 ได้มีพิธีจัดสายการแข่งขันประเภททีม โดย นายไทยทนุ วรรณสุข เลขาธิการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ และฝ่ายพัฒนาเทคนิค ในฐานะผู้จัดการฝ่ายการแข่งขันกีฬาเทนนิสซีเกมส์ฯ เป็นประธานในพิธี และมี น.ส.มานพรีต กันธารี ชาวอินเดีย ผู้ควบคุมการแข่งขันจากสหพันธ์เทนนิสแห่งเอเชีย (เอทีเอฟ) เป็นผู้ดำเนินการ
ในพิธียังมี นายปูนีต กุปตะ ชาวอินเดีย, นายอมร ดวงปิ่นคำ สองผู้ตัดสินชี้ขาดจาก สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ไอทีเอฟ) ร่วมด้วย น.ส.นันท์นภัส นันตะสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานวิเทศสัมพันธ์ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ รวมทั้ง ผู้จัดการทีม กัปตันทีม และผู้ฝึกสอนจาก 7 ประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ลาว สิงคโปร์ และไทย เจ้าภาพ
ผลการจัดสายการแข่งขัน ปรากฎว่า ประเภททีมชาย (สาย 8 ทีม) ทีมชายไทย ซึ่งเป็นแชมป์ 2 สมัย (ซีเกมส์ 2021 และ 2023) อยู่สายบน และถูกจัดให้เป็นทีมวางอันดับ 1 ได้บายในแมทช์แรก ได้เข้าไปยืนรอคู่แข่งขันในรอบรองชนะเลิศทันที รอพบทีมชนะระหว่าง มาเลเซีย ซึ่งเป็นทีมวางอันดับ 3 กับ ลาว ส่วนสายล่าง ในรอบก่อนรองชนะเลิศ อินโดนีเซีย ทีมวางอันดับ 2 พบกับ เวียดนาม ในขณะที่ ฟิลิปปินส์ พบ สิงคโปร์ ทีมวางอันดับ 4
ประเภททีมหญิง (สาย 8 ทีม) ทีมหญิงไทย อยู่สายบน และเป็นทีมวางอันดับ 1 ได้บายรอบก่อนรองชนะเลิศ ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศทันทีเช่นกัน โดยจะรอพบทีมชนะระหว่าง ฟิลิปปินส์ ทีมวางอันดับ 4 กับ เวียดนาม สำหรับสายล่าง ในรอบก่อนรองชนะเลิศ อินโดนีเซีย ทีมวางอันดับ 2 พบกับ ลาว ส่วน สิงคโปร์ พบกับ มาเลเซีย ทีมวางอันดับ 3
นายวิเชษฐ์ ทีปกากร อุปนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ และผู้จัดการทีมซีเกมส์ กล่าวว่า ผลการจัดสาย ทั้งทีมชายและทีมหญิงของไทยได้รับการวางมือเป็นอันดับ 1 ของซีเกมส์ครั้งนี้ เนื่องจากนักกีฬาไทยมีอันดับโลกที่ดีที่สุด หลังจากได้เก็บคะแนนสะสมอันดับโลกอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ตอนนี้ทุกคนมีความพร้อมกันแล้ว จะเล่นให้เต็มที่ที่สุด และขอเชิญชวนคนไทยมาเชียร์นักเทนนิสไทย รับรองว่าสนุกแน่ จากสายการแข่งขัน ทีมไทยทั้งชายและหญิงได้เข้าไปยืนรอคู่แข่งขันในรอบรองชนะเลิศ จึงเป็นการการันตีเหรียญทองแดงอยู่ในมือแล้ว"
ด้าน นายพชรพล คำสมาน หรือ “โค้ชเอ็กซ์” ผู้ฝึกสอนทีมหญิง กล่าวว่า หลังจากนี้จะมีการพูดคุยกับนักกีฬา เพื่อวางแผนการเล่นในรอบรองชนะเลิศต่อไป โดยจะต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมที่สุด และจากสายการแข่งขันตามที่ผู้จัดการทีมกล่าวคือ เราได้เหรียญทองแดงแล้วทั้งชายและหญิง ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ได้เหรียญทองแดงแล้ว ซึ่งเป็นกำลังใจให้แก่นักกีฬาไทยอย่างมาก
ขณะที่ ดร.ธนากร ศรีชาพันธุ์ หรือ โค้ชเบิ้ม ผู้ฝึกสอนทีมชาย กล่าวว่า ในสายการแข่งขัน ทีมชายไทยรอเล่นรอบรองชนะเลิศ ซึ่งจะพบกับทีมชนะระหว่าง ลาว กับ มาเลเซีย ตอนนี้นักกีฬาทุกคนมีความพร้อม และหวังว่าทีมไทยจะทำผลงานออกมาได้ดีที่สุด
สำหรับนักเทนนิสชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ประกอบด้วย นักกีฬาชาย แม็กซิมัส ภราพล โจนส์, กษิดิศ สำเร็จ, ภวิชญ์ สอนหลักทรัพย์, วิชยา ตรงเจริญชัยกุล และปรัชญา อิสโร ส่วนนักกีฬาหญิง มนัญชญา สว่างเเก้ว, ลัลนา ธาราฤดี, ทรรศพร นาคหล่อ, พัชรินทร์ ชีพชาญเดช และเพียงธาร ผลิพืช
คณะเจ้าหน้าที่ชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 นายวิเชษฐ์ ทีปกากร ผู้จัดการทีม, นายธานี แสนยาอุโฆษ ผู้ช่วยผู้จัดการทีม, ดร.ธนากร ศรีชาพันธุ์ (โค้ชเบิ้ม) ผู้ฝึกสอนทีมชาย, นายพชรพล คำสมาน (โค้ชเอ็กซ์) ผู้ฝึกสอนทีมหญิง, พันโท วิทยา สำเร็จ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน, นายวีรภัทร สิริจริยาพร นักวิทยาศาสตร์การกีฬา, น.ส.นวลพรรณ จั่นทิม นักกายภาพบำบัด และนายบุญมี โพธิ์ไพจิตร เจ้าหน้าที่นวด