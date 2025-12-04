โปโลน้ำไทยทีมหญิงขอป้องกันแชมป์ซีเกมส์ ทีมชายเป็นรองสิงคโปร์ลุ้น 1-3 มีเหรียญติดมือ

ทีมโปโลน้ำไทยพร้อมลุยซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ทีมหญิงใช้ดาวรุ่งอายุเฉลี่ยแค่ 19 ปี แต่มั่นใจในศักยภาพจะป้องกันแชมป์ไว้ได้ ส่วนทีมชายยังเป็นรองสิงคโปร์ ขอลุ้นอันดับ 1-3 ได้เหรียญติดมือ
“โค้ชตึก” นายธนาวิชญ์ โถสกุล เลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า กีฬาโปโลน้ำ ภายใต้การดูแลของสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย ที่มี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี เป็นนายกสมาคมฯ ได้ประกาศรายชื่อนักกีฬาชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 แล้วดังนี้
ทีมชาย 15 คน ประกอบด้วย พัฒนิศ ชมภูแพง, ชนกนันท์ แก้วมณี, สุธีนันท์ แก้วมณี, สุทธิญาณ พงษ์ประยูร, พงศธร ชัยนิยม, ปกป้อง หมอกแสง, ชานนท์ คร้ามอยู่, จิรเมธ แปดพี่น้อง, ธนกร คมคาย, วัชรวรงค์ เอกชาวนา, กษิธา แสงธนะพานิช, ศุภกร กลิ่นหอม, ภาสกร มณีจร, ภูริพงศ์ แสงธนะพานิช, สรวิชญ์ บริสุทธิ์
ทีมหญิง 15 คน ประกอบด้วย จณิสตา ถิ่นวิลัย, ฐานิตา คงช่วย, ณัฐมน คำมา, ปณิตา พุกกะมาน, รักษิณา เรืองทรัพย์ไพศาล, กันต์ฤทัย เรียงสันเทียะ, สโรชา เรืองทรัพย์ไพศาล, ธนิดากาญจน์ ขวัญทองธนารีย์, พิมพิญ งามเจริญสุขถาวร, นรีนันท์ กิตติพลภูวรักษ์, ภัณฑิลา อาสายุทธ์, พิทยาภรณ์ ขวัญทองธนารีย์, กฤษณา พวงทอง, ปุณณดา โรจนรัตน์, ปารณีย์ โชติโรจนอนันต์
เลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย กล่าวต่อว่า สำหรับทีมโปโลน้ำชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ได้รับการสนับสนุนการเตรียมทีมจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างดี จนนักกีฬาทุกคนมีความพร้อมเต็มที่ โดยทีมชุดนี้ มี แม็กซิม คอร์ดอนสกี้ จากอิสราเอล เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทั้งทีมชายและทีมหญิง ซึ่งดูจากการฝึกซ้อม โค้ชแม็กซิม ได้มีการปรับเกมรับให้ทีมหญิงมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งทีมหญิงชุดนี้เป็นดาวรุ่งอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 19 ปี ถือว่าน้อยกว่าคู่แข่งอย่างสิงคโปร์มากพอสมควร แต่จากรายการชิงแชมป์เอเชียที่ผ่านมา ศักยภาพของทีมสาวไทยยังดูเหนือกว่าสิงคโปร์ ทำให้มีโอกาสที่ทีมสาวไทยจะป้องกันแชมป์ได้ ส่วนทีมชายต้องยอมรับว่ายังเป็นรองสิงคโปร์ ในขณะที่คู่แข่งชาติอื่น ๆ อย่าง อินโดนีเซีย มาเลเซีย และ ฟิลิปปินส์ ทีมไทยน่าจะเอาชนะได้ ขอเพียงทุกคนมีความมุ่งมั่นลงเล่นทุกนัดเหมือนนัดชิงชนะเลิศ ในใจลึก ๆ ก็อยากได้แชมป์ แต่หากเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศหรือได้เหรียญใดเหรียญหนึ่งก็ถือว่าดีที่สุดแล้ว
แม็กซิม คอร์ดอนสกี้ เฮดโค้ชโปโลน้ำทีมชาติไทย เปิดเผยว่า ในการฝึกซ้อมได้ปรับทีมให้มีเกมรุกที่เร็วขึ้น ออกบอลที่ดีขึ้น เพื่อเพิ่มทางเลือกในการยิงประตู ส่วนเกมรับได้ฝึกความแข็งแกร่งและการอยู่ในตำแหน่งที่ดีและได้เปรียบ ยอมรับว่านักกีฬาไทยมีความขยัน มีวินัย และเรียนรู้ได้เร็ว ซึ่งทีมหญิงไทยแม้จะอายุยังน้อย แต่ก็มั่นใจว่าจะคว้าเหรียญทองได้ ส่วนทีมชายมีพื้นฐานทางร่างกายที่แข็งแกร่งและมีพัฒนาการที่ดี โดยรวมแล้วทีมชายมีความเป็นไปได้สูงที่จะติดอันดับ 1-3 มีเหรียญซีเกมส์ติดมือ
สำหรับกีฬาโปโลน้ำ ในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 แข่งขันระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม 2568 ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต