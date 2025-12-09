ทีมกอล์ฟไทยพร้อมล่าเหรียญทองซีเกมส์

นายรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ เดินทางให้กำลังใจทีมกอล์ฟไทยชุดลุยศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่สนามสยามคันทรีคลับ โรลลิ่งฮิลล์ จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 11–14 ธันวาคมนี้ โดยชิงชัยทั้งสิ้น 4 เหรียญทอง ได้แก่ ประเภทบุคคลชาย, บุคคลหญิง, ทีมชาย และทีมหญิง
นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ เผยว่า “ขณะนี้ทีมกอล์ฟไทยมีความพร้อมเต็มร้อย หลังเก็บตัวและปรับตัวกับสนามแข่งขันใหม่มาตลอด 2 เดือนที่ผ่านมา จากที่ติดตามการฝึกซ้อม นักกีฬามีพัฒนาการที่ดี โดยเฉพาะสถิติการพัตต์ที่ดีขึ้นต่อเนื่อง เหลือเพียงการทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในวันแข่งขันจริง”
สำหรับศึกซีเกมส์ครั้งนี้ สมาคมฯ ส่งนักกอล์ฟร่วมแข่งขัน 7 คน ประกอบด้วย ฟีฟ่า-พงศภัค เหล่าภักดี, วิน-ธนวินท์ ลี, โอโน่-วรุตม์ บุญรอด, แอนฟิลด์-ปรินทร์ สารสมุทร, ปริม ปราชญ์นคร, ฝ้าย-พิมพ์พิศา รับรอง และ นัจ-กฤตชัญญา เก้าพัฒนสกุล โดยมี โปรปุ๋ย-ปรีชา เสนาพรหม ทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอน ซึ่งการแข่งขันจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 11–14 ธันวาคม 2568 ณ สนามสยามคันทรีคลับ โรลลิ่งฮิลล์ จ.ชลบุรี
ปรีชา เสนาพรหม หัวหน้าผู้ฝึกสอน กล่าวว่า “ทีมมีความมั่นใจเต็มร้อยเช่นกัน โดยชี้ว่าจุดแข็งอยู่ที่การอ่านและเล่นลูกบนกรีน ซึ่งขึ้นชื่อว่าท้าทายที่สุดของสนามนี้ เราอยู่ฝึกซ้อมกันมาสองเดือน สถิติพัตต์ดีขึ้นเรื่อยๆ สิ่งที่ต้องระวังคือเกมรอบกรีน เป้าหมายของเราคือคว้าให้ได้ทั้ง 4 เหรียญทอง”
ขณะที่ พงศภัค เหล่าภักดี แชมป์เอเชีย–แปซิฟิก อเมเจอร์ แชมเปียนชิพ 2025 กล่าวว่า “แม้เพิ่งกลับมาร่วมทีม แต่มีความคุ้นเคยกับสนามเป็นอย่างดี พยายามไม่กดดันตัวเอง และจะเล่นให้ดีที่สุด” ส่วน ธนวินท์ ลี รองแชมป์ ไทยแลนด์ อเมเจอร์ โอเพ่น เมื่อเดือนกันยายน กล่าวว่า “เราได้มีการเก็บตัว การซ้อม การวางแผนโดยโค้ชอย่างเข้มข้นที่สนามสยามคันทรีคลับ โรลลิ่งฮิลล์ คิดว่าพวกเราจะทำได้ดี ส่วนตัวตั้งเป้าไว้ว่าต้องเหรียญทองทั้งทีมและบุคคล”