ทีมกอล์ฟไทยพร้อมล่าเหรียญทองซีเกมส์

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ เดินทางให้กำลังใจทีมกอล์ฟไทยชุดลุยศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่สนามสยามคันทรีคลับ โรลลิ่งฮิลล์ จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 11–14 ธันวาคมนี้ โดยชิงชัยทั้งสิ้น 4 เหรียญทอง ได้แก่ ประเภทบุคคลชาย, บุคคลหญิง, ทีมชาย และทีมหญิง

นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ เผยว่า “ขณะนี้ทีมกอล์ฟไทยมีความพร้อมเต็มร้อย หลังเก็บตัวและปรับตัวกับสนามแข่งขันใหม่มาตลอด 2 เดือนที่ผ่านมา จากที่ติดตามการฝึกซ้อม นักกีฬามีพัฒนาการที่ดี โดยเฉพาะสถิติการพัตต์ที่ดีขึ้นต่อเนื่อง เหลือเพียงการทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในวันแข่งขันจริง”

สำหรับศึกซีเกมส์ครั้งนี้ สมาคมฯ ส่งนักกอล์ฟร่วมแข่งขัน 7 คน ประกอบด้วย ฟีฟ่า-พงศภัค เหล่าภักดี, วิน-ธนวินท์ ลี, โอโน่-วรุตม์ บุญรอด, แอนฟิลด์-ปรินทร์ สารสมุทร, ปริม ปราชญ์นคร, ฝ้าย-พิมพ์พิศา รับรอง และ นัจ-กฤตชัญญา เก้าพัฒนสกุล โดยมี โปรปุ๋ย-ปรีชา เสนาพรหม ทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอน ซึ่งการแข่งขันจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 11–14 ธันวาคม 2568 ณ สนามสยามคันทรีคลับ โรลลิ่งฮิลล์ จ.ชลบุรี

ปรีชา เสนาพรหม หัวหน้าผู้ฝึกสอน กล่าวว่า “ทีมมีความมั่นใจเต็มร้อยเช่นกัน โดยชี้ว่าจุดแข็งอยู่ที่การอ่านและเล่นลูกบนกรีน ซึ่งขึ้นชื่อว่าท้าทายที่สุดของสนามนี้ เราอยู่ฝึกซ้อมกันมาสองเดือน สถิติพัตต์ดีขึ้นเรื่อยๆ สิ่งที่ต้องระวังคือเกมรอบกรีน เป้าหมายของเราคือคว้าให้ได้ทั้ง 4 เหรียญทอง”

ขณะที่ พงศภัค เหล่าภักดี แชมป์เอเชีย–แปซิฟิก อเมเจอร์ แชมเปียนชิพ 2025 กล่าวว่า “แม้เพิ่งกลับมาร่วมทีม แต่มีความคุ้นเคยกับสนามเป็นอย่างดี พยายามไม่กดดันตัวเอง และจะเล่นให้ดีที่สุด” ส่วน ธนวินท์ ลี รองแชมป์ ไทยแลนด์ อเมเจอร์ โอเพ่น เมื่อเดือนกันยายน กล่าวว่า “เราได้มีการเก็บตัว การซ้อม การวางแผนโดยโค้ชอย่างเข้มข้นที่สนามสยามคันทรีคลับ โรลลิ่งฮิลล์ คิดว่าพวกเราจะทำได้ดี ส่วนตัวตั้งเป้าไว้ว่าต้องเหรียญทองทั้งทีมและบุคคล”

พงศภัค เหล่าภักดี

ธนวินท์ ลี

