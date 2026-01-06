“น้องพิ้งค์” พ่ายแชมป์โอลิมปิกหวิว ร่วง 32 คน แบดมินตัน มาเลเซีย โอเพ่น

“น้องพิ้งค์” ดาวรุ่งนักตบลูกขนไก่ไทย มือ 37 ของโลก ที่ประเดิมลุยแมตช์แรกของปี 2026 ในรายการเวิลด์ทัวร์ 1000 เป็นครั้งแรก สู้กับ เฉิน ยู่เฟย มือ 4 ของโลก เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก 2020 ได้อย่างสนุก ก่อนจะพ่ายอย่างน่าเสียดาย 1-2 เกม ตกรอบ 32 คน แบดมินตันศึกใหญ่ มาเลเซีย โอเพ่น 2026 ที่มาเลเซีย
การแข่งขันแบดมินตัน เปโตรนาส มาเลเซีย โอเพ่น 2026 ที่แอ็กเซียต้า อารีน่า กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย รายการ เวิลด์ ทัวร์ ซูเปอร์ 1000 เมื่อวันที่ 6 ม.ค.ที่ผ่านมา เป็นการแข่งขันวันแรก ในรอบแรก (32 คน)
ประเภทหญิงเดี่ยว “น้องพิ้งค์” พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ ดาวรุ่งนักแบดมินตัน มือ 37 ของโลก วัย 19 ปี ที่ประเดิมแมตช์แรกของปี 2026 และลงเล่นในเวิลด์ทัวร์ระดับ ซูเปอร์ 1000 เป็นครั้งแรก เจองานหิน ลงดวล เฉิน ยู่เฟย มือ 4 ของโลก จากจีน และเจ้าของเหรียญทอง โอลิมปิกโตเกียวเกมส์
แมตช์นี้ “น้องพิ้งค์” สู้ได้อย่างยอดเยี่ยม ได้เกมแรกก่อนที่สกอร์ 21-10 แต่ด้วยความที่เป็นรองประสบการณ์และความเด็ดขาด สุดท้าย “น้องพิ้งค์” พ่ายใน 2 เกมถัดมา 13-21 และ 16-21 ทำให้พ่ายไป 1-2 เกม 21-10, 13-21, 16-21 ใช้เวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง 4 นาที ยุติเส้นทางเอาไว้ที่รอบ 32 คนสุดท้าย
ส่วนเกมในรอบ 32 คน อีกคู่ สองนักตบสาวไทยลงดวลกันเอง ระหว่าง “เม” ศุภนิดา เกตุทอง มือ 15 ของโลก กับ “ครีม” บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธ์ มือ 19 ของโลก ผลเป็น “บุศนันทน์” ที่ชนะไป 2-0 เกม 21-16 และ 21-18 ผ่านเข้ารอบ 16 คน ไปพบกับ เฉิน ยู่เฟย
ด้าน "เมย์" รัชนก อินทนนท์ มือ 7 ของโลกและของรายการ ประเดิมชัยชนะแรกในปี 2026 เหนือ มัลวิกา บันโสด มือ 50 ของโลก จากอินเดีย 2-0 เกม 21-11, 21-11 ทำให้ผ่านเข้าสู่รอบสอง หรือ 16 คนสุดท้าย ไปพบเมีย บลิดท์เฟลด์ มือ 20 ของโลก จากเดนมาร์ก
ประเภทหญิงคู่ "มุก" อรณิชา จงสถาพรพันธุ์ กับ "แอนฟิลด์" สุกฤตา สุวะไชย คู่มือ 47 ของโลก พลิกเอาชนะ หยาง หง่า ถิง กับ หยาง ปุย ลัม คู่มือวางอันดับ 8 ของรายการ และคู่มือ 13 ของโลก จากฮ่องกง 2-1 เกม 19-21, 21-11 และ 21-16 ทะลุผ่านเข้าสู่รอบสองได้เช่นกัน