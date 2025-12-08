ทัพนักตบลูกขนไก่สาวไทยเข้าชิงลุ้นแชมป์ทีมหญิงซีเกมส์สมัยที่ 10

ทีมตบลูกขนไก่หญิงไทย โชว์ฟอร์มสมราคาแชมป์เก่า ไล่ต้อนทีมชาติสิงคโปร์ 3-0 คู่ ในการแข่งขันแบดมินตันประเภททีมหญิง รอบรองชนะเลิศ ศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ผ่านเข้าลุ้นแชมป์สมัยที่ 10 และสมัยที่ 7 ติดต่อกันกับอินโดนีเซีย
การแข่งขันแบดมินตัน ในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ยิมเนเซียม 4 ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต เมื่อ 8 ธ.ค.ที่ผ่านมา เป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ ประเภททีม
ประเภททีมหญิง ไทย แชมป์เก่า 6 สมัยติด ลงสนามดวลกับ สิงคโปร์ คู่แรก "หมิว" พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ หญิงเดี่ยวมือ 1 ของไทย ที่กลับมาลงสนามได้ในรอบ 2 เดือนหลังบาดเจ็บ โชว์ความเฉียบคม ตบเอาชนะ อินซิราห์ ข่าน ไปได้ 2-0 เกม 21-14, 21-15 เก็บแต้มแรกให้ทีมออกนำ 1-0 คู่
จากนั้นหญิงคู่มือ 1 "มูนา" เบญญาภา เอี่ยมสอาด กับ "เฟม" ศุภิสรา เพียวสามพราน ก็ตบเอาชนะคู่ จิน ยูเจีย กับ เจิ้ง หยานลี ไปแบบสบายมือ 2-0 เกม 21-6, 21-10 ทำให้ทีมไทยขยับขึ้นนำ 2-0 คู่
ก่อนสุดท้ายหญิงเดี่ยวมือ 2 "เมย์" รัชนก อินทนนท์ ไม่ทำให้แฟนๆ ผิดหวัง ไล่ตบเอาชนะ ลี ซินยี่ เมแกน ไปได้ 2-0 เกม 21-8, 21-10 ทำให้ไทยการันตีชัยชนะด้วยสกอร์ 3-0 คู่ ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ไปลุ้นแชมป์สมัยที่ 10 และสมัยที่ 7 ติดต่อกัน กับ อินโดนีเซีย ที่ชนะ มาเลเซีย 3-2 คู่
โดยรอบชิงฯทีมหญิง จะแข่งขันกันในวันพุธที่ 10 ธ.ค.นี้ เวลา 10.00 น.
ทีมแบดมินตันชายไทยฝันสลาย แม้จะได้ “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ มือ 3 ของโลก เปิดหัวเก็บแต้มแรกได้ก่อน แต่สุดท้ายพ่ายมาเลเซียไป 1-3 คู่ ตกรอบรองชนะเลิศ แบดมินตัน ทีมชาย ศึกซีเกมส์ 2025 ไปอย่างน่าเสียดาย ทีมหนุ่มไทยได้เหรียญทองแดงปลอบใจ