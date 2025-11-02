ส.แบดฯ ยังไม่เปลี่ยน ผจก.ทีมซีเกมส์ เผยเป็นเงินปลอบใจกรณีถูก กกท.หักเบี้ยเลี้ยง

ส.แบดฯ โต้ไม่ใช่เงินชดเชย แต่เป็นเงินปลอบใจจากกรณีดราม่าเบี้ยเลี้ยงที่ถูก กกท.หัก ไม่ใช่สมาคม พร้อมเตรียมให้นักกีฬาคนอื่นๆ ขณะที่ “หมิว” เรียกร้องให้เปลี่ยนตัว ผจก.ทีมนั้น ต้องขอประชุมก่อน และไม่อยากให้ความไม่พอใจขอนักกีฬาบางคน กระทบต่อระบบของสมาคม
พลอากาศเอก มณฑล สัชฌุกร นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เงินที่สมาคมมอบให้กับ กุลวุฒิ วิทิตศานต์, รัชนก อินทนนท์ รวมถึง พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ เป็นเพียงเงินปลอบขวัญเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬา ไม่ใช่เงินชดเชยจากกรณีค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับนักกีฬา ที่ถูกการกีฬาแห่งประเทศไทยหักเนื่องจากไม่ได้มาทดสอบร่างกายตามกำหนดระยะเวลา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเก็บตัวเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เลยอยากให้ทุกฝ่ายเข้าใจว่า เรื่องการหักเงินนักกีฬาไม่เกี่ยวข้องกับสมาคม แต่เป็นอำนาจการเบิกจ่าย หรือ หักเบี้ยเลี้ยง จาก กกท. ส่วนนักกีฬาคนอื่นๆที่นอกเหนือจาก 3 คนดังกล่าว ทางสมาคมก็เตรียมที่จะมอบให้เช่นกัน
ส่วนประเด็นที่ พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ ให้สัมภาษณ์ว่าอยากเปลี่ยนผู้จัดการทีมซีเกมส์ และลงท้ายว่าคนที่คุณก็รู้ว่าใคร ซึ่งตอนนี้ทางสมาคมกีฬาแบดมินตันฯ ได้วาง พลอากาศโท จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย รับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีม แต่ยังไม่เป็นทางการ เพียงวางตัวไว้เฉยๆ
ในเรื่องนี้ พลอากาศเอก มณฑล สัชฌุกร นายกสมาคมได้กล่าวว่า ไม่อยากให้ความไม่พอใจของนักกีฬาคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการเปลี่ยนตัวผู้จัดการทีม ซึ่งเรื่องนี้ทางสมาคมจะต้องเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาหารือพูดคุยกัน เพราะการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารสมาคม หรือ ตำแหน่งต่างๆในสมาคมเป็นเรื่องใหญ่ที่สมาคมจะต้องนัดหารือกัน