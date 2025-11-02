ส.แบดฯ มอบเงินชดเชยให้ 3 นักกีฬา ยุติดราม่า "พรปวีณ์" จี้เปลี่ยนตัวผู้จัดการเพื่อรับผิดชอบ

จากประเด็นดราม่าในวงการแบดมินตันไทยที่ พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ นักตบลูกขนไก่หญิงประเภทหญิงเดี่ยวมือ 6 ของโลก ออกมาเปิดเผยว่าตนถูกหักเบี้ยเลี้ยงจากการที่ไม่ได้เข้าทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเก็บตัวเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เนื่องจากต้องเดินทางไปแข่งขันที่ต่างประเทศอยู่ตลอด
ซึ่งก่อนหน้านี้ พรปวีณ์ ตัดสินใจยื่นเรื่องขอถอนตัวจากการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เนื่องจากไม่สบายใจกับการทำงานของฝ่ายพัฒนาของสมาคมแบดมินตัน ก่อนที่สุดท้ายจะกลับลำคัมแบ็ครับใช้ทีมชาติอีกครั้ง เนื่องจากมีการเข้าพบกับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ล่าสุดเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2568 ณ โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด พลอากาศเอก มณฑล สัชฌุกร นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ได้นัดนักกีฬาที่ถูกหักเบี้ยเลี้ยง นำโดย กุลวุฒิ วิทิตศานต์, รัชนก อินทนนท์ รวมถึง พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ มาร่วมกันพูดคุยหาทางออก และมอบเงินชดเชยค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับนักกีฬาด้วย
โดย พลอากาศเอก มณฑล สัชฌุกร นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า “จากกรณีที่เกิดขึ้น ผมในฐานะนายกสมาคมรู้สึกไม่สบายใจต่อข่าวสารที่ปรากฎ โดยเฉพาะที่กระทบกับตัวนักกีฬาที่จะต้องลงแข่งขันซีเกมส์ที่กำลังจะเกิดขึ้น และที่หนักหนาที่สุดคือการที่มีข่าวออกไปว่าสมาคมคือผู้ที่โกงเงิน หรือหักเงินนักกีฬา ต้องขอให้คำว่าเป็นความเท็จโดยสิ้นเชิง ซึ่งสร้างความเสียหาย และความน่าเชื่อถือของสมาคมเป็นอย่างยิ่ง ก็ขอใช้โอกาสนี้ชี้แจงอีกครั้ง หลังจากที่เลขาธิการสมาคมได้ชี้แจงไปบ้างแล้ว แต่กระแสความเชื่อยังกล่าวว่าสมาคมคือผู้กระทำผิด และการมามอบเงินในวันนี้คือการแก้ตัว ที่พอถูกจับได้ก็เลยเอาเงินมาคืน”
นอกจากนี้นายกสมาคมฯ ยังชี้แจงถึงประเด็นคำถามเรื่องเงินเบี้ยเลี้ยงโดยยืนยันว่า สมาคมไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะหักหรือให้เงินไม่ครบ เนื่องจากเป็นเงินจากการกีฬาแห่งประเทศไทยที่มอบให้นักกีฬาผ่านทางสมาคมเท่านั้น เป็นเรื่องของ "กกท." ที่เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ กับนักกีฬาที่เป็นผู้รับเงินและปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่กล่าวว่าสมาคมไปหักเงินนักกีฬาจึงไม่ใช่ความจริง
เรื่องดังกล่าววสมาคมไม่ได้นิ่งนอนใจ หากยังมีบางฝ่ายเห็นว่าสมาคมแม้จะแจ้งกติกาให้นักกีฬาทราบแล้ว แต่ยังทำหน้าที่ไม่ดีพอ สมาคมก็น้อมรับจะนำไปปรับปรุง ส่วนเรื่องอื่นๆ สมาคมก็พร้อมรับฟัง และจะนัดหารือพูดคุยต่อไป
ขณะเดียวกัน "หมิว" พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ นักแบดมินตันหญิงไทย ยังเรียกร้องขอให้มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้จัดการทีมแบดมินตันชุดซีเกมส์ ซึ่งเป็นฝ่ายพัฒนานักกีฬาของสมาคม เพื่อรับผิดชอบเรื่องวุ่นวายทั้งหมดที่เกิดขึ้น