"ร.อ.ธรรมนัส" รู้ปัญหา "หมิว" ถอนซีเกมส์ สั่งแก้ปัญหาด่วนอย่าให้เกิดขึ้นอีก

จากกรณีที่ "หมิว" พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ นักกีฬาแบดมินตันหญิงมือ 1 ของไทย ดีกรี 4 เหรียญทองซีเกมส์ แชมป์เวิลด์ทัวร์ 3 รายการ และปัจจุบันอันดับ 6 โลก ที่ยื่นเรื่องขอถอนตัวจากการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 33 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ เนื่องจากไม่พอใจกับการทำงานของฝ่ายพัฒนาของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ที่ไม่ปกป้องสิทธิ์ของนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยในช่วงที่ผ่านมา
เพราะมีนักกีฬาบางส่วนที่ติดภารกิจอยู่ต่างประเทศ ในช่วงที่มีการทดสอบร่างกายของ กกท. ส่งผลให้นักกีฬาขาดการทดสอบร่างกายจนถูก กกท.ตัดเบี้ยเลี้ยง และสมาคมกีฬาแบดฯ ก็ไม่ได้ทำเรื่องชี้แจง กกท. รวมถึงกำหนดวันให้นักกีฬามาทดสอบใหม่ อีกทั้งกฎการตัดเบี้ยเลี้ยงของ กกท. ทางสมาคมแบดฯก็ไม่ได้แจ้งให้นักกีฬาทราบ
เมื่อข่าวการขอถอนตัวของ "หมิว" ได้เผยแพร่ออกไป ก็เกิดประเด็นดราม่าขึ้นมาในวงการกีฬาแบดมินตันขึ้นมาทันที และเรื่องนี้ทาง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลเรื่องกีฬา ได้รับทราบข้อมูลแล้ว โดยได้สั่งการลงมายัง นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เร่งแก้ไขดำเนินการด่วน เพราะเป็นปัญหาที่ใหญ่มากต่อวงการแบดมินตันไทย รวมถึงทีมซีเกมส์ด้วย เนื่องจาก พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ เป็นนักกีฬาความหวังของทีมแบดฯไทย ทั้งในประเภททีมหญิงและประเภทหญิงเดี่ยว และได้กำชับว่าอย่าให้เกิดปัญหาในลักษณะนี้อีก
ด้าน ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท.ที่ได้รับหนังสือการถอนตัวของ "หมิว" ได้กล่าวว่า อาจจะยังสรุปตอนนี้ไม่ได้ แต่เรื่องการทำงานเราต้องเร่งกัน เพราะมีเวลาค่อนข้างน้อยแล้วในการเตรียมซีเกมส์ เราไม่อยากให้มีปัญหาต่างๆเกิดขึ้น ฉะนั้นเราจะต้องเร่งหารือกับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย และ ท่านถิรชัย วุฒิธรรม จะลงมาช่วยดูความขัดแย้งต่างๆ และทาง กกท.ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ แล้วตนได้รับเรื่องแล้วก็จะดูรายละเอียดอีกครั้ง แต่เราก็ยืนยันว่าจะต้องหาทางออกด้วยกัน เมื่อนักกีฬาเก็บตัวฝึกซ้อมในฐานะนักกีฬาทีมชาติไทยแล้ว เราก็ตั้งความหวังว่านักกีฬาเหล่านั้นจะต้องได้แข่งขันซีเกมส์ ซึ่งน้องหมิวก็ถือว่าเป็นนักกีฬาคนสำคัญของทีมชาติไทย ทาง กกท.ก็อยากเห็นหมิวเล่นในซีเกมส์