ผบ.มทบ.21 มอบเงินปลอบขวัญ-ให้กำลังใจแก่ครอบครัวทหารเสียชีวิตจากเหตุปะทะชายแดน

พล.ต.พงศ์กฤษฏ์ รุจิโยธิน ผบ.มทบ.21/หส.ผศ.น.ม. ร่วมพิธีมอบเงินปลอบขวัญและให้กำลังใจแก่ครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา ณ อาคารอเนกประสงค์ สถานีแพทย์สงครามนครราชสีมา โดยมีคุณหญิงทรงสมร คชเสนี กรรมการจัดการและเหรัญญิก มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (มสคท.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
หลังจากนั้น ผบ.มทบ.21 ได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกัน ณ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี พร้อมมอบสิ่งของและให้กำลังใจ เพื่อแสดงความห่วงใยและขอบคุณในความเสียสละของผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยของกองทัพบกและมูลนิธิฯ ที่มีต่อครอบครัวทหารกล้าและกำลังพลผู้เสียสละ พร้อมยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการดูแลสวัสดิการและขวัญกำลังใจของกำลังพลทุกนายอย่างต่อเนื่อง