ฟีฟ่า ไฟเขียว “จู๊ด เบลล์” ลงเล่นให้ทัพช้างศึกได้

สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ ฟีฟ่า ส่งหนังสือรับรอง เอกสาร ยืนยันว่า จู๊ด ซุ่นทรัพย์ เบลล์ สามารถลงทำการแข่งขันให้กับ ทีมชาติไทย ในการแข่งขันที่จัดขึ้น ทั้งในระดับ AFC และ FIFA อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว
สำหรับ จู๊ด เบลล์ มีชื่อเป็น 1 ใน 23 คน ของทีมชาติไทย ภายใต้การคุมทีมของแอนโธนี ฮัดสัน ในการทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน ฟีฟ่า เดย์ ที่จะพบกับ สิงคโปร์ และ การแข่งขันฟุตบอล เอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก นัดที่ 5 ที่จะพบกับ ศรีลังกา
โดยนักกีฬาจะเดินทางมารายงานตัวกับ ทีมชาติไทย ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 นี้ และลงฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมทุกคนทันที ในวันดังกล่าว
สำหรับ ฟุตบอลชายทีมชาติไทย ชุดใหญ่ จะมีโปรแกรมในช่วงฟีฟ่า เดย์ เดือนพฤศจิกายน 2568 โดยเริ่มต้นด้วยการ อุ่นเครื่องตามปฏิทิน ฟีฟ่า เดย์ กับ ทีมชาติสิงคโปร์ ทีมอันดับ 155 ของโลก ที่ สนามกีฬาธรรมศาสตร์ รังสิต ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 เวลา 19.30 น.
ต่อด้วย บุกไปเยือน ทีมชาติศรีลังกา ทีมอันดับ 193 ของโลก ในการแข่งขันฟุตบอล เอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี แมตช์เดย์ ที่ 5 ที่ โคลอมโบ เรซคอร์ส สเตเดียม, กรุงโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 เวลา 17.15 น. ตามเวลาประเทศไทย
ซึ่งการแข่งขันทั้งสองนัด จะมีการถ่ายทอดสด ทาง ไทยรัฐ ทีวี เอชดี 32, Youtube : BG Sports และ แอพพลิเคชัน TrueVisions NOW