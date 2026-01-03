“รัชนก” อึ้ง! เหรียญซีเกมส์ลอก แฟนแห่คอมเมนต์เพิ่งได้มาไม่ถึงเดือน

“เมย์” รัชนก อินทนนท์ นักแบดมินตันหญิงเดี่ยว มือ 7 ของโลก โพสต์ภาพเหรียญรางวัล ซึ่งเป็นเหรียญทองซีเกมส์ 2025 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ลงบนโซเชียล พร้อมใส่แคปชั่น “อ้าวววววว!! อย่าบอกนะว่าข้างในคือ ช็อกโกแลต เหมือนตอนเด็กๆ 😍🤭 ซึ่งเจ้าตัวตั้งใจจะสื่อว่าตกใจ กับเหรียญทอง ที่เริ่มมีการหลุดลอกเป็นบางจุด ทั้งที่เพิ่งได้รับมาเมื่อเดือนธันวาคม 2025
หลังโพสต์ดังกล่าว เผยแพร่ออกไป มีแฟนกีฬาเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก ถึงภาพเหรียญรางวัล ซีเกมส์ 2025 ที่เริ่มแสดงการหลุดลอกเป็นบางส่วนของเหรียญรางวัลแล้ว ทั้งที่นักกีฬาเพิ่งจะได้รับมาเมื่อเดือนธันวาธันวาคม หรือไม่ถึง 1 เดือน
สำหรับ รัชนก อินทนนท์ คว้า 2 เหรียญทอง จากประเภทหญิงเดี่ยว และทีมหญิง ในศึกซีเกมส์ 2025 โดยถือเป็นการอำลาการลงเล่นซีเกมส์ครั้งสุดท้าย ในฐานะนักกีฬาแบดมินตัน ซึ่งเจ้าตัวภาคภูมิใจสุดๆ กับเหรียญทองที่ได้รับมา ถึงขั้นโพสต์ภาพนอนกอดเหรียญรางวัลบนเตียง จนกลายเป็นไวรัล บนโซเชียลเลยทีเดียว