“รัชนก”​ สะบักสะบอมกรำศึกปลายปี แต่ยังยิ้มได้คว้าเงิน 2 ล้านบาทส่งท้าย

หลังเกม เวิลด์ทัวร์ ไฟนอลส์ 2025 แบดมินตันแมตช์ใหญ่ส่งท้ายปี “เมย์” รัชนก อินทนนท์ หญิงเดี่ยวมือ 8 ของโลก วัย 31 ถึงกับสะบักสะบอมที่เดียว หลังกรำศึกหนักทั้งปี โดยเฉพาะในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ก่อนลงเล่นศึกใหญ่ท้ายปีที่จีนในอาทิตย์นี้ เจ้าตัวเพิ่งลงรับใช้ชาติ ในศึกซีเกมส์ 2025 ก่อนจะคว้า 2 เหรียญทอง จากประเภทหญิงเดี่ยว และทีมหญิง ส่งท้ายการลงสนามในซีเกมส์ครั้งสุดท้ายในชีวิตได้อย่างภาคภูมิใจ
ก่อนจะบินด่วนมายังหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อร่วมรายการใหญ่ เวิลด์ ทัวร์ ไฟนอลส์ 2025 ทำศึกใหญ่ปลายปีกับยอดฝีมือของโลก
รายการนี้ รัชนก ลงเล่น 4 แมตช์แบบใส่สุดเกินร้อย พร้อมกรุยทางเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศ ก่อนจะปราชัยให้กับ หวัง ซี่ยี่ มือ 2 โลก ของเจ้าถิ่น แม้จะร่วงรอบ 4 คนสุดท้าย แต่ “เมย์” ยังได้เงินรางวัลเกือบ 2 ล้าน