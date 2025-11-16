กองเชียร์ใจหาย!! "รัชนก" หลุดมือ 4 แมตช์พอยน์ต ฮึดซิวคุมาโมโตะฯ

รัชนก อินทนนท์ นักแบดมินตันหญิงหมายเลข 1 ของไทย เอาชนะ เกรกอเรีย มาริสกา ตุนจุง จาก อินโดนีเซีย 2-0 เกม ศึกคุมาโมโตะ มาสเตอร์ส เจแปน 2025 รอบชิงชนะเลิศ ที่สนามคุมาโมโตะ พรีเฟคทูรัล ยิมเนเซียม ประเทศญี่ปุ่น วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน
เกรกอเรีย มาริสกา ตุนจุง มือ 4 รายการ ใช้เกมหยอดหน้าเน็ตกลับสู่เกม พลิกจากตามหลัง 2-7 แซงนำ 11-8
อย่างไรก็ตาม รัชนก อินทนนท์ มือ 3 รายการ เริ่มออกอาวุธลูกบุกทั้งความหนักหน่วงและจังหวะฝีมือ บวกความผิดพลาดของ ตุนจุง กลับขึ้นนำแล้วปิดเกมแรก 21-16
รัชนก แชมป์โลก 2013 คุมสถานการณ์เกม 2 ไว้เกือบหมด ด้วยรูปเกมคล้ายเดิม แม้จะถูกตีตื้นเหลือ 12-11 แต่ยังมีแรงฮึดทำสกอร์ทิ้งห่างออกไปอีก 20-16
สถานการณ์บีบหัวใจ รัชนก ถูกตีเสมอ 20-20 กว่าความพยายามจะสัมฤทธิ์ผล ต้องลุ้นถึงแมตช์พอยน์ตที่ 5 หลัง ตุนจุง สวนด้วยลูกดาดติดเน็ต ปิดแมตช์แบบหืดจับ 22-20 เวลารวม 41 นาที
จบแมตช์ รัชนก วัย 30 ปี ฉลองแชมป์บีดับเบิลยูเอฟ เวิลด์ ทัวร์ ที่ 2 ของปี 2025 ต่อจาก อินโดนีเซีย มาสเตอร์ส และ 8 ของอาชีพ รับเงินรางวัล 35,625 เหรียญสหรัฐ (มากกว่า 1.15 ล้านบาท) และการันตีเข้าร่วม บีดับเบิลยูเอฟ เวิลด์ ทัวร์ ไฟนอลส์ เรียบร้อยแล้ว