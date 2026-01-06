ทรูแบงค็อกฯ เปิดตัว “ริวัลดินโญ่” ลูกชาย “ริวัลโด้” ลุยไทยลีก

สโมสรทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ประกาศคว้าตัว ริวัลดินโญ่ กองหน้าชาวบราซิล เข้ามาร่วมทัพอย่างเป็นทางการ เสริมความอันตรายในแนวรุก เตรียมลุยศึกช่วงเลกที่สองของฤดูกาล 2025/26
ริวัลดินโญ่ หัวหอกสัญชาติบราซิลวัย 30 ปี ส่วนสูง 187 เซนติเมตร เป็นบุตรชายของ ริวัลโด้ ตำนานลูกหนังทีมชาติบราซิลชุดแชมป์ฟุตบอลโลกปี 2002 โดยเจ้าตัวผ่านประสบการณ์ค้าแข้งในลีกอาชีพระดับสูงมาแล้วหลายที่ทั้งใน อเมริกาใต้, ยุโรป และเอเชีย
เส้นทางลูกหนังของเขาเริ่มต้นที่ โมจิ มิริม ในลีกบราซิล ระดับเซเรียบีและเซเรียซี ก่อนออกเดินทางไปสั่งสมประสบการณ์ค้าแข้งในลีกสูงสุดของยุโรปในหลายประเทศ ทั้ง โปรตุเกส, โรมาเนีย, บัลแกเรีย, โปแลนด์ และในปี 2025 เขาเริ่มต้นเส้นทางค้าแข้งในเอเชียกับ ชิงเต่า เรด ไลออนส์ ในลีกรองของประเทศจีน ก่อนตัดสินใจย้ายมารับความท้าทายครั้งใหม่กับทัพ แข้งเทพ ในที่สุด
ริวัลดินโญ่ โดดเด่นด้วย ความแข็งแกร่งของร่างกาย การเล่นลูกกลางอากาศ การพักบอล และการจบสกอร์ในกรอบเขตโทษพร้อมสร้างความอันตรายให้แนวรับคู่แข่งจากการยืนตำแหน่งและการเข้าทำที่เฉียบคม
การมาของริวัลดินโญ่ จะช่วยเติมเต็มมิติในเกมรุก เพิ่มตัวเลือกในแดนหน้า และยกระดับความดุดันให้กับทัพแข้งเทพ เพื่อเป้าหมายในการไล่ล่าความสำเร็จในช่วงเลกที่สองของฤดูกาล และการต่อสู้ในการแข่งขันทุกรายการ
บทใหม่กำลังจะเริ่มต้น… ยินดีต้อนรับสู่ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด