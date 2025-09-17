"โค้ชแบน" หวังคว้าชัยนอกบ้าน ประเดิมสามแต้มแรกใน ACL Two

ณ ห้องแถลงข่าวสนามสนามเปตาลิง จาญ่า สเตเดียม “โค้ชแบน” ธชตวัน ศรีปาน และ ฟิลิป ไมอา ในฐานะตัวแทนของสโมสรทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด เข้าร่วมแถลงข่าวก่อนเกมการแข่งขัน ฟุตบอลเอเอฟซี แชมเปียนส์ ลีก ทู 2025/26 รอบแบ่งกลุ่ม นัดแรก ที่จะบุกไปเยือน เซลังงอร์ เอฟซี ตัวแทนจากมาเลเซีย ในวันพรุ่งนี้
โดย “โค้ชแบน” ธชตวัน ศรีปาน กล่าวว่า “เป็นครั้งแรกที่เราได้มาเล่นที่มาเลเซีย เรื่องของการเตรียมตัวและการเตรียมทีม เราก็มีการวิเคราะห์วิธีการเล่นของเซลังงอร์พอสมควร เรารู้ว่าเป็นทีมที่มีผู้เล่นทีมชาติมาเลเซีย และมีนักเตะต่างชาติคุณภาพค่อนข้างมาก อีกทั้งยังเป็นทีมระดับท็อปของมาเลเซีย"
"เรามีความพร้อมที่จะมาเจอพวกเขาที่นี่ อาจมีเรื่องการปรับตัวกับสนามหญ้าใบใหญ่ ซึ่งไม่คุ้นชินกับรูปแบบการเล่นของเรา แต่เราพยายามปรับตัวภายใน 2–3 วันนี้ และจะพยายามเล่นในสไตล์ของเราให้ได้ เป้าหมายคือการเก็บสามแต้มกลับมาให้ได้”
“จริง ๆ แล้ว ผมเคยเจอกับทีมมาเลเซียมาตั้งแต่สมัยเล่นทีมชาติ ทีมมาเลเซียเป็นทีมที่นักเตะมีทักษะและเทคนิคค่อนข้างดี มาตรฐานการเล่นไม่ได้แตกต่างจากนักเตะหรือทีมไทยมากนัก ยุคนี้พัฒนาขึ้นมาค่อนข้างสูง ทั้งในเรื่องระบบและวิธีการที่ซัพพอร์ตการเล่น ทำให้ฟุตบอลในอาเซียนพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทีมเซลังงอร์เองก็ยกระดับตั้งแต่เข้ามาเล่น ACL เมื่อปีที่แล้ว จนถึงปีนี้ เราเห็นพัฒนาการของพวกเขาที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อย ๆ ลีกมาเลเซียก็เป็นอีกหนึ่งลีกที่แข็งแกร่งในย่านอาเซียน ทุกทีมอยู่ในมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน น่าจะเป็นเกมที่สนุกและเป็นการต่อสู้ที่ดีกับเซลังงอร์”
ทางด้าน ฟิลิป ไมอา แนวรับชาวบราซิลของแข้งเทพ กล่าวถึงการเผชิญหน้ากับ คริกอร์ โมอาเลส กองหน้าฟอร์มร้อนแรงและเพื่อนร่วมชาติว่า
“แน่นอน ด้วยความที่นักเตะบราซิลสามารถพบได้ในทุกมุมโลกและแทบทุกทีม เพราะมีนักเตะจำนวนมากที่ออกมาเล่นต่างประเทศ แต่ทีมของเราก็ได้มีการวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วว่าจะเล่นกับเซลังงอร์อย่างไร ทั้งตอนมีบอลและตอนไม่มีบอล ทีมโค้ชและสตาฟได้ทำการบ้านอย่างละเอียด และอธิบายแนวทางการเล่นของเราไว้หมดแล้วครับ”
สำหรับ "แข้งเทพ" ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด จะทำการแข่งขันฟุตบอลเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก ทู 2025/26 รอบแบ่งกลุ่ม นัดแรก พบกับ เซลังงอร์ เอฟซี ในวันพรุ่งนี้ วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2568 เวลา 18.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น (17.00 น. ตามเวลาประเทศไทย) ณ สนามเปตาลิง จาญ่า สเตเดียม ประเทศมาเลเซีย รับชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง BG Sports