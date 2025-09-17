ศึกใหญ่ต้องเชียร์! รวมพลังชาวทรูหนุนแข้งเทพ ปะทะ บุรีรัมย์ – 21 ก.ย. นี้ ที่ ทรู บีจี สเตเดี้ยม

บรรยากาศเมื่อเหล่าแข้งเทพแวะมาพบชาวทรู เต็มไปด้วยความคึกคักและอบอุ่น ท่ามกลางแรงสนับสนุนและกองเชียร์แฟนคลับทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ก่อนศึกใหญ่เปิดบ้านดวล บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด แชมป์เก่าไทยลีก ณ สนามเหย้าแห่งใหม่ ทรู บีจี สเตเดี้ยม จังหวัดปทุมธานี ในวันอาทิตย์ที่ 21 กันยายนนี้ พร้อมทั้งมีการมอบเสื้อแข่งขันคอลเลกชันใหม่ประจำฤดูกาล 2025/26 เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังใจร่วมสู้ไปกับทีม โดย นายขจร เจียรวนนท์ ประธานสโมสรทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ประธานในพิธี มอบเสื้อแข่งขันคอลเลกชันใหม่ให้แก่ นายโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ Chief Brand and Media Officer บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ขณะเดียวกันแฟนบอลชาวทรูยังได้ใกล้ชิดสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับซุปเปอร์สตาร์แข้งเทพนำโดย มุ้ย – ธีรศิลป์ แดงดา, ไมค์ – ปฏิวัติ คำไหม และ เซยะ คุโนริณ ที่มาร่วมแจกลายเซ็น สร้างรอยยิ้มและบรรยากาศสุดประทับใจ ณ อาคาร ทรูทาวเวอร์ รัชดาภิเษก
สำหรับ ฤดูกาลใหม่ไทยลีก 2025/26 สโมสร ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด เปิดฉาก อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้คอนเซปต์ “A New Chapter Begins” พร้อมเปิดตัวเสื้อแข่งคอลเลกชันใหม่ที่ออกแบบร่วมกับแบรนด์กีฬาระดับโลก adidas ซึ่งเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่ 18 สิงหาคม ผ่าน True BUFC Mobile Shop, ตัวแทนจำหน่ายทั่วไป, ช่องทางออนไลน์ของสโมสร พิเศษสุด! ที่แม็คโครและโลตัสเป็นครั้งแรก
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์บทใหม่ไปพร้อมกัน! ร่วมใส่เสื้อใหม่ เชียร์ทีมใหม่ ในบ้านใหม่ และส่งแรงใจให้ “แข้งเทพ” ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด เปิดบ้านเก็บ 3 แต้มแรกเหนือบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ไปด้วยกัน!