บ.พันตา ขอโทษทำหญ้าสนามบีจีพัง! กระทบจัดทีมชาติ-ไทยลีก

หลังจากที่สนามทรู บีจี สเตเดี้ยม ต้องรื้อและปรับปรุงพื้นสนามด่วน จนไม่สามารถจัดการแข่งขัน AFC u23 รวมทั้งเกมไทยลีก ระหว่าง ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด กับ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ในวันที่ 30 สิงหาคม 2568
ล่าสุด บริษัท พันตา ซึ่งเป็นผู้ดูแลเรื่องสนามหญ้าได้ออกมาโพสต์ข้อความขอโทษกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น โดยระบุว่า
"สวัสดีทุกท่าน ก่อนอื่นทางบริษัท พันตา ต้องขอโทษ แฟนบอลของทีม BG Pathum United และ True Bangkok และแฟนบอลทีมชาติไทยทุกท่าน ที่ทำให้โปรแกรมที่สนุกสนานที่ทุกท่านสามารถเข้ามาชมได้ในสนามของตัวเอง ต้องเลื่อนออกไป
ทั้งนี้ทางบริษัทพันตาเอง ได้พยายามอย่างสุดฝีมือมาโดยตลอด และได้ลงทุนไปกับ รถตัดหญ้า รถฉีดยา ที่มีความทันสมัย ไปจนถึงสารเคมีและปุ๋ยที่นำมาใช้ในสนามฟุตบอล
การทำสนามครั้งนี้ เราได้คำนวนระยะเวลามาแล้วว่าสามารถทำได้และทันเวลา แต่ด้วยองค์ประกอบบางอย่างที่ทำให้หญ้าเติบโตไม่เร็วพอ รากไม่สามารถยึดเกาะได้เพียงพอที่จะให้สนามอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สำหรับการเล่นฟุตบอล
ในเมื่อเราทำให้ดีไม่ได้ เราก็ต้องถอยหลังออกมาเพื่อให้ทีมงานอื่นที่อาจจะมีศักยภาพที่ดีกว่า ได้เข้ามาโชว์ฝีมือและงัดกึ๋นออกมาเพื่อทำให้สนามกลับมาสมบูรณ์แบบอีกครั้ง เพราะจุดประสงค์ของ พันตา และทีมงานท่านอื่น คือการพัฒนาสนามฟุตบอลไทย และ พัฒนากีฬาฟุตบอลไทย ให้ไปเทียบเท่ากับมาตรฐานในต่างประเทศ และ จากชื่อเสียงของทีมใหม่ (ที่ BG) เราเชื่อว่าทางทีมงานนั้นจะไม่ทำให้ทุกท่านผิดหวัง
สำหรับทีมงานพันตา จะยังคงดูแลรักษา สนามซ้อมของ BG ทั้งหมด จนกว่าจะได้รับคำสั่งจากผู้บริหารอีกครั้ง
และสนาม True BG Stadium จะถูกเปลี่ยนหญ้าอีกครั้งในวันที่ 26 นี้ โดยการเอาหญ้าที่สมบูรณ์จากสนามซ้อมที่เราดูแลไว้ไปปลูกแทน นั่นก็หมายความว่า สนามของทุกท่านจะกลับมาสวยงามในเร็ววัน
สุดท้ายทางบริษัทพันตาขอขอบคุณผู้บริหาร BG ที่ให้โอกาสทีมงานเราทำงานมาตั้งแต่การเปลี่ยนหญ้าเทียมครั้งแรกจนมาถึงทุกวันนี้ และ ขอขอบคุณ FC ของ BG และ True (ตั้งแต่สนามธรรมศาสตร์) มา ณ ที่นี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ"