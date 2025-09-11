ทรู ย้ำภาพผู้นำงานบริการลูกค้า คว้ารางวัล The Best Contact Center Awards 2025 มุ่งยกระดับประสบการณ์ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น นำโดย ดร.นพสรัญ ถือธงชัย แม่ทัพใหญ่ของ Contact Center (Head of Contact Center) พร้อมด้วยผู้บริหารและทีมงานทรู Contact Center คว้ารางวัลความเป็นเลิศทั้งในระดับองค์กรและบุคคลจากเวที “The Best Contact Center Awards 2025” ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โดยสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA) ณ โรงละครอักษรา คิงพาวเวอร์ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ทรู คอร์ปอเรชั่น ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องในการยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า จึงมุ่งพัฒนาศักยภาพพนักงานให้มีความเชี่ยวชาญในการตอบคำถามได้อย่าง แม่นยำ ตรงตามความต้องการ และสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ลูกค้าในยุคดิจิทัล พร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI เข้ามาเสริมศักยภาพการให้บริการในทุกขั้นตอน เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าทุกคน ความทุ่มเทดังกล่าวสะท้อนชัดเจนผ่านรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ ทั้งในประเภท องค์กร (Corporate) และ ประเภท บุคคล (Individual) และ ได้แก่
รางวัลประเภทองค์กร (Corporate)
Gold Awards
1. The Best Contact Center Operations
2. The Best Business Contribution Contact Center
3. The Best Customer Experience Contact Center
4. The Best Social Media Contact Center
Silver Awards
1. The Best Technology Innovation Contact Center
2. The Best Work FlowContact Center
รางวัลประเภทบุคคล (Individual)
รางวัลรางวัลดีเด่น : The Best Manager Contact Center (Tele-service) นายณรงค์ศักดิ์ ปรางค์รัตน์
รางวัลรางวัลดีเด่น : The Best Supervisor Contact Center (Tele-service) นายสกล จุลเกษม
ในปีนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ก้าวสู่ความเป็นเลิศอย่างแท้จริง ด้วยการครองตำแหน่ง The Best Contact Center of the Year รางวัลสูงสุดแห่งปี จากความสำเร็จในการคว้ารางวัล Gold Awards มากที่สุด ซึ่งตอกย้ำความมุ่งมั่นของทรูในการสร้างมาตรฐานประสบการณ์ใหม่ในระดับสากล การได้รางวัลครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเกียรติยศขององค์กร แต่ยังเป็นกำลังใจสำคัญให้ทีมทรู Contact Center เดินหน้าพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ในด้านประสบการณ์ลูกค้าทุกมิติ สอดรับกับวิสัยทัศน์ของทรู คอร์ปอเรชั่น ในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีกว่า