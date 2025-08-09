Ari Football สาขาสยามสแควร์ ซอย 6 เปิดให้บริการอีกครั้ง พร้อมฉลองครบรอบ 16 ปี

Ari Football สาขาสยามสแควร์ กลับมาเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง พร้อมโฉมใหม่ที่ยกระดับประสบการณ์สำหรับแฟนบอล และผู้หลงใหลในเกมลูกหนังให้ได้สัมผัสความพิเศษในทุกมิติ
โดยได้รับเกียรติจาก ขจร เจียรวนนท์ ประธานสโมสรทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด พร้อมด้วย ศิวัช วสันตสิงห์ Founder, CEO Of Bootroom Co.,Ltd ร่วมในพิธีเปิดร้านอย่างเป็นทางการ พร้อมด้วยนักกีฬา และ Ari Presenter รวมถึงอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังอย่างคับคั่ง
การกลับมาครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงแค่การ “เปิดร้าน” แต่คือการตอกย้ำตัวตนของ Ari Football ในฐานะแบรนด์ผู้นำด้านฟุตบอล สำหรับทุกเพศ ทุกวัย พร้อมให้บริการแบบครบวงจร ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนรักกีฬา ยกระดับทุกประสบการณ์ด้วยโซนพิเศษ และ บริการครบครัน ภายในร้านรวบรวมสินค้าจากแบรนด์กีฬาชั้นนำระดับโลก อาทิ adidas, Nike, Puma, Mizuno แบรนด์รองเท้าฟุตซอล อาทิ Joma, Imane, Breaker และสินค้าแบรนด์อื่น ๆ เสื้อสโมสรทั้งทีมไทยและทีมต่างประเทศ อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ รวมไปถึงสินค้า Limited Editionที่ไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากที่ Ari Football พร้อม โซน Personalization บริการปรับแต่งสินค้าส่วนตัวทั้ง ปัก สกรีน เลเซอร์ บนรองเท้า หรือ อุปกรณ์กีฬาของคุณ บ่งบอกตัวตน เพิ่มความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่
ไม่ซ้ำใคร
ร่วมฉลองครบรอบ 16 ปี ที่ Ari Football - จัดเต็มกิจกรรมสุดพิเศษกิจกรรมสนุก ๆ ณ Ari Football สาขาสยามสแควร์ ซอย 6 ลุ้นรับ “Box Set 289” สุด Limited และของรางวัลอื่น ๆ รวมกว่า 16 รางวัล!
กติการ่วมสนุก
• ถ่ายภาพของคุณที่ “จุดถ่ายรูปสุดเท่ ที่บ่งบอกตัวตนของชาวอาริ”
• เขียนแคปชั่นสุดปัง พร้อมแชร์ “ความรู้สึกที่คุณมีต่อ Ari Football”
• โพสต์ลง Facebook ของคุณ พร้อมเช็คอินที่ Ari Football Siam Square และตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะ
พร้อมใส่แฮชแท็ก #AriFootballSiamBackInTheGame