True BG Stadium ประเดิมชัยไทยลีก 2025/26 พร้อมเผยโฉมชุดแข่งฤดูกาลใหม่ adidas พร้อมวางจำหน่ายแล้ววันนี้

ทรู คอร์ปอเรชั่นหนุนวงการบอลไทยต่อเนื่อง ร่วมเดินหน้าสร้างประวัติศาสตร์บทใหม่กับสโมสรทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด (True Bangkok United) ณ สนามเหย้าแห่งใหม่ True BG Stadium จังหวัดปทุมธานี ประเดิมศึกฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล 2025/26 นัดเปิดสนาม หลังเฉือนชนะทีมระยอง เอฟซี ภายใต้คอนเซปต์ “A New Chapter Begins : บทใหม่เริ่มต้น” สะท้อนการก้าวสู่ยุคใหม่ของทัพ “แข้งเทพ” ทั้งในและนอกสนาม โดยในแมตช์สำคัญนี้ แฟนบอลได้สัมผัสบรรยากาศแห่งความยิ่งใหญ่ของสนามใหม่ พร้อมร่วมเชียร์นักเตะชุดใหญ่ของทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ที่จัดเต็มเพื่อประเดิมบ้านใหม่อย่างสมศักดิ์ศรี โดยยังได้จัดกิจกรรมพิเศษเปิดตัว ชุดแข่งประจำฤดูกาล 2025/26 ภายใต้ความร่วมมือกับแบรนด์กีฬาระดับโลก adidas ซึ่งทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด เป็น สโมสรเดียวในประเทศไทยที่ได้ใช้ชุดแข่งขัน adidas โดยมี นายขจร เจียรวนนท์ ประธานสโมสรทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด มอบเสื้อแข่งคอลเลกชันใหม่ให้เป็นที่ระลึกแก่ นายฐานพล มานะวุฒิเวช หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น รวมถึงผู้บริหารจากพันธมิตรแบรนด์ชั้นนำ อาทิ Euro, Canon, Jetts, สมิติเวช ที่ร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อนสโมสรสู่ความสำเร็จ
นายฐานพล มานะวุฒิเวช หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าว “ทรู คอร์ปอเรชั่นภูมิใจที่ได้ร่วมเปิดบ้านใหม่ True BG Stadium ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของสโมสรทรู แบงค็อก ยูไนเต็ดในการก้าวสู่ยุคใหม่ของทัพ “แข้งเทพ” ซึ่งการได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแข้งเทพมาอย่างต่อเนื่องนี้ตอกย้ำพันธกิจของทรูในการเชื่อมโยงผู้คนและมอบคุณค่าใหม่ ๆ ให้กับสังคมไทย รวมทั้งให้ความสำคัญกับการสนับสนุนวงการกีฬาไทยอย่างต่อเนื่อง ปีนี้ยังนับเป็นความพิเศษยิ่งขึ้น เมื่อสโมสรได้จับมือกับ adidas เปิดตัวชุดแข่งคอลเลกชันใหม่ ที่ไม่เพียงสะท้อนพลังของความร่วมมือกับแบรนด์ระดับโลก แต่ยังสะท้อนความตั้งใจในการมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แฟนบอลทุกคน พร้อมกิจกรรมพิเศษที่ทรูจะทยอยมอบให้กับลูกค้าทรูและดีแทคตลอดทั้งฤดูกาล ส่งต่อเจตนารมณ์ ‘Your Happiness First’ ในการดูแล สร้างสรรค์ และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนไทยอย่างแท้จริง”
ทั้งนี้แฟนบอลยังสามารถซื้อชุดแข่งและสินค้าของทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ได้ที่สนามทรู บีจี สเตเดียม ในวันที่ทีมมีการแข่งขัน หรือที่ อาคารทรู ทาวเวอร์ : รัชดาภิเษก ชั้น G วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30 - 16.30 หรือช่องทางออนไลน์ Chat and shop : https://line.me/R/ti/p/@855ozsaw