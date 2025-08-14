"เมืองทอง" เปิดตัวโค้ช-นักเตะ-ชุดแข่งฤดูกาลใหม่ มาพร้อมแคมเปญ "Rise of the Kirins"

สโมสร เมืองทอง ยูไนเต็ดจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวสโมสรอย่างยิ่งใหญ่ ประจำฤดูกาล 2025-26 ภายใต้แคมเปญ "Rise of the Kirins" ทะยานสู่ความสำเร็จยุคใหม่ พร้อมการแนะนำเฮดโค้ช กัปตันทีม นักเตะใหม่ และผู้เล่น ในทีมทุกคน โดยมีแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และ แฟนบอลร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ ธันเดอร์โดม ฟุตบอล พาร์ค เมืองทองธานี พร้อมเปิดตัว 12 พันธมิตร ผู้สนับสนุนหลัก และชุดแข่งขันใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความสำเร็จ ในอดีตผสานกับดีไซน์อันทันสมัย
ในงานเปิดตัวฤดูกาลนี้ สโมสรได้แนะนำขุนพลใหม่ที่จะมาเติมเต็มความแข็งแกร่งของทีม นำโดยผู้เล่นต่างชาติอย่าง อาร์มิน เกรมส์ล, สเตฟาน ซอนคอฟ, ไมเคิ่ล เคมพ์เทอร์ อานาสรวมถึงสองดาวรุ่ง เนลสัน ออร์จิ บาตาตา และคนล่าสุด อานาสส์ อาห์ฮานนัค จากลีกดัทช์ ที่จะเข้ามาเสริมศักยภาพของทีมให้มีมิติมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีผู้เล่นประสบการณ์สูงในเวทีไทยลีก อย่าง เมลวิน ลอเรนเซ่น, เอมิล โรบัค และ จอห์น-พาทริก สเตร้าสส์
ที่จะเข้ามาเป็นแกนหลักสำคัญในการประคองทีมขุนพลไทยชุดนี้ยังเต็มไปด้วยนักเตะที่แข็งแกร่งเป็นกำลังหลักอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็น ทริสต็อง โด, สรวิทย์ พานทอง, กษิดิ์เดช เวทยาวงศ์ และผู้เล่นทีมชาติไทยอย่าง กรวิชญ์ ทะสา, ปุรเชษฐ์ ทอดสนิท, ทรงวุฒิ ใคร่ครวญ ,กรกฏ พิพัฒน์นัดดา และ คคนะ คำยก ที่ก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญอีกทั้งยังไปไกลถึงการติดทีมชาติชุดใหญ่ได้อย่างเต็มภาคภูมิ
นอกจากนี้ เมืองทองฯ ยังอุดมไปด้วยผู้เล่นอายุน้อยพรสวรรค์สูงมากมาย ไล่ตั้งแต่ สิรดนัย โพธิ์ศรี, ธีรภัทร นันทโกวัฒน์, ธีร์กวิน จันทร์ศรี, กฤตภัค แสงสวัสดิ์, อาทิตย์ บัวงาม, เจมส์ปกรณ์ ฟอลคอเนอร์, ศรายุทธ อยู่สืบเชื้อ และ คมสันต์ ซ้ายพิพันธ์ ที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของสโมสรและฟุตบอลไทย ในอนาคต
ขุนพลทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การคุมทีมของ"โค้ชอ้น"รังสรรค์ วิวัฒน์ชัยโชคหนึ่งในเฮดโค้ชฝีมือดีของไทยที่ได้รับการยกย่องในวงการเป็นอย่างมากที่จะมาสานต่อปรัชญาของสโมสรในการผสมผสานนักเตะประสบการณ์เข้ากับดาวรุ่ง เพื่อความสำเร็จในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง
คุณวิลักษณ์ โหลทอง ประธานสโมสร เมืองทอง ยูไนเต็ด กล่าวว่า“การเปิดฤดูกาล 2025-26 ภายใต้แคมเปญ "Rise of the Kirins" คือการประกาศให้ทุกคนเห็นถึงความมุ่งมั่นของเรา ที่จะพากิเลนผยองกลับมาทะยานสู่ความสำเร็จอีกครั้ง การได้ยืนเคียงข้างกับผู้สนับสนุนทั้ง 12 องค์กรชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่อยู่กับเรามายาวนาน หรือพันธมิตรใหม่ที่เพิ่งเข้ามาร่วมเส้นทางล้วนสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของสโมสรและทิศทางที่เรากำลังเดินไป ซึ่งต้องขอบคุณต่อความเชื่อมั่นที่มีให้กับทีมเรา จะบริหารทีมด้วยความตั้งใจที่จะทำทีมาสู่ความสำเร็จโดยมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในการกลับมาทวงความสำเร็จสู่สนามธันเดอร์โดม สเตเดี้ยม และร่วมพัฒนานักเตะและวงการฟุตบอลไทยให้เติบโตด้วยกัน”
ขณะที่ คุณรณฤทธิ์ ซื่อวาจา ผู้อำนวยการสโมสร เมืองทอง ยูไนเต็ด กล่าวว่า “แคมเปญ "Rise of the Kirins"ไม่ใช่แค่สโลแกน แต่คือพันธกิจที่เราจะนำพากิเลนผยองกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่ ความสมดุลกับสร้างทีมคือสูตรสำเร็จที่เราเชื่อมั่นภายใต้ปรัชญาฟุตบอลเกมรุกอันเป็นดีเอ็นเอของสโมสร ทั้งการเสริมผู้เล่นต่างชาติคุณภาพสูงการดึงนักเตะไทยฝีมือดี รวมถึงการผลักดันดาวรุ่งขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างประสบการณ์ และพลังของคนรุ่นใหม่ เป้าหมายของเราชัดเจน – เราต้องการสร้างทีมที่แข็งแกร่งในทุกมิติ พร้อมแข่งขันเพื่อความสำเร็จในทุกรายการ”
“ในฤดูกาล 2025-26 เราได้ผู้เล่นต่างชาติที่มากด้วยประสบการณ์จากลีกยุโรป ไม่ว่าจะเป็น อาร์มิน เกรมส์ล,สเตฟาน ซอนคอฟ และ ไมเคิ่ล เคมพ์เทอร์ รววมไปถึง อานาสส์ อาห์ฮานนัค แนวรุกคนใหม่ที่มาจากลีกดัทช์”
“เราจะสร้างยุคสมัยใหม่ที่น่าจดจำ ไม่ใช่แค่เพื่อแฟนๆ แต่เพื่อวงการฟุตบอลไทยทั้งหมด ความสำเร็จในซีซั่นที่ผ่านมา ทั้งการเข้ารอบน็อกเอาต์เอเอฟซี แชมเปียนส์ ลีก 2 และรอบชิงชนะเลิศ เอฟเอ คัพ สองปีซ้อน สะท้อนให้เห็นถึงความกระหายในชัยชนะที่ยังคงอยู่ในสายเลือดของสโมสรเราไม่เคยหยุดนิ่งและพร้อมจะก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม
“สุดท้ายนี้ ผมขอเชิญชวนแฟนบอลทุกท่าน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางครั้งสำคัญนี้ ไม่ใช่แค่เพื่อเมืองทอง ยูไนเต็ด แต่เพื่อสร้างสีสันและยกระดับฟุตบอลไทยให้เติบโตไปด้วยกัน เสียงเชียร์ของพวกคุณคือพลังที่ขับเคลื่อนพวกเรา”
ในส่วนของชุดแข่งขันฤดูกาล 2025-26 ซึ่งได้รับการออกแบบโดย EGO แบรนด์ผู้สนับสนุน ได้เผยโฉมชุดเหย้าที่ได้แรงบันดาลใจจากชุดแข่งขันยุคที่คว้าแชมป์ไทยลีกในปี 2012 โดยใช้แถบสีแดงสลับดำกับแพทเทิร์นรูปแบบใหม่ ส่วนชุดเยือนได้รับการออกแบบให้เพิ่มแนวคิดของแฟชั่นสมัยใหม่ในสไตล์คลาสสิค ใส่ได้ในทุกโอกาศในชีวิตประจำวัน และอีกหนึ่งดีไซน์ที่เผยโฉมในวันนี้ คือเสื้อผู้รักษาประตูในการออกแบบให้เกิดความน่าเกรงขามมากยิ่งขึ้น