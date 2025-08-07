หลุยส์ การ์เซีย ฉลองเปิดตัวเสื้อแข่งขันสโมสรลิเวอร์พูล 2025/26

อาดิดาส (ประเทศไทย) สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนบอลลิเวอร์พูลชาวไทย ด้วยกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “BREWS UP A TREAT: LUIS GARCIA SERVES UP SWEETNESS IN BANGKOK” นำโดย ‘หลุยส์ การ์เซีย’ ตำนานนักเตะชื่อดังแห่งสโมสรลิเวอร์พูล มาร่วมเปิดตัวชุดแข่งใหม่ประจำฤดูกาล 2025/26 พร้อมร่วมกิจกรรมชงชาไทย signature drink สุดเอ็กซ์คลูซีฟและแจกชาไทยพร้อมลายเซ็นให้แก่แฟนหงส์แดงร่วม 100 คน เมื่อวันที่ 2 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ อาดิดาส แบรนด์ เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
หลุยส์ การ์เซีย เผยว่า “ด้วยความที่เสื้อแข่งฤดูกาลใหม่นี้มีดีไซน์คลาสสิก เลยทำให้ผมนึกถึงสมัยที่เป็นนักเตะลิเวอร์พูลที่ได้ใส่ชุดแข่งของอาดิดาสในตอนนั้น และอดใจรอไม่ไหวแล้วที่จะได้เห็นนักเตะลิเวอร์พูลใส่ชุดแข่งใหม่นี้ในสนามพร้อมกันทั้งทีม” นอกจากนี้ หลุยส์ การ์เซียยังได้ฝากถึงเยาวชนที่มีความฝันอยากเป็นนักเตะระดับโลกว่า “ชีวิตการเป็นนักฟุตบอลแน่นอนว่ามีขึ้นและมีลง เราต้องไม่หยุดที่จะพัฒนาตนเอง และต้องไม่ยอมแพ้ที่จะพิสูจน์ตัวเองให้ได้ ต้องทุ่มเทให้กับการฝึกซ้อมและสนุกกับเส้นทางของตัวเอง”
หลังจากนั้น ‘หลุยส์ การ์เซีย’ ได้โชว์ฝีมือการชงชาไทยเป็นครั้งแรก พร้อมแจกลายเซ็นผ่าน cup sleeve ถึงมือแฟนหงส์ อย่างเป็นกันเอง กิจกรรมเฉลิมฉลองการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งระหว่าง อาดิดาส และ ลิเวอร์พูล ในการเปิดตัวเสื้อแข่งขันสโมสรลิเวอร์พูลฤดูกาลใหม่ 2025/26 ยังไม่หมดแค่นี้ ชาวหงส์แดงที่เป็นสมาชิก adiClub เพียงซื้อเสื้อแข่งขันประจำฤดูกาล 2025/26 แบบใดก็ได้ ที่ร้านอาดิดาสที่ร่วมรายการรับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ ต่อที่ 1 รับฟรี! Premier League Champions Badge จำนวน 1 ชิ้น ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2568 หรือ จนกว่าของแถมจะหมด ต่อที่ 2 กิจกรรม The Kop Night: The Ultimate LFC Watch Party ลุ้นรับสิทธิ์ร่วมชมและเชียร์บิ๊กแมตช์ ‘ลิเวอร์พูล ปะทะ อาร์เซนอล’ บนจอขนาดใหญ่ ณ สยามภาวลัย ชั้น 6 สยามพารากอน พร้อมอาหารและเครื่องดื่มฟรี! ในวันที่ 31 สิงหาคม 2568 โดยลงทะเบียนแนบใบเสร็จที่ซื้อเสื้อ Liverpool FC 2025/2026 ที่ https://bit.ly/LFCwatchparty-th ตั้งแต่วันที่ 1 – 26 สิงหาคม 2568 พร้อมเพื่อนอีก 1 คน จำกัดเพียง 500 คนแรกที่ลงทะเบียนเท่านั้น!
เสื้อแข่งขันเหย้าและเยือนของลิเวอร์พูล วางจำหน่ายทั้งแบบแขนสั้นสำหรับแข่งขันและแฟนบอลในราคา 4,600 บาท และ 2,900 บาท (ตามลำดับ) แบบแขนยาวสำหรับแข่งขันและแฟนบอลในราคา 4,800 บาท และ 3,200 บาท (ตามลำดับ) ที่ อาดิดาส แบรนด์ เซ็นเตอร์, อาดิดาส แอปพลิเคชัน, อาดิดาส ออนไลน์ สโตร์ www.adidas.co.th ช่องทาง LINE: @adidasthailand และร้านอาริ ฟุตบอล และวางจำหน่ายที่ร้านค้าอุปกรณ์กีฬาชั้นนำทั่วประเทศที่ร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป