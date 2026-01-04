"ซีฮอว์กส" โคตรเหนียว ซิวอันดับ 1 สาย NFC

ซีแอตเทิล ซีฮอว์กส ซิวอันดับ 1 ของสายเอ็นเอฟซี (NFC) หลังเอาชนะ ซาน ฟรานซิสโก โฟร์ตีไนเนอร์ส 13-3 ศึกอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) ที่สนามลีวายส์ สเตเดียม วันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม ตามเวลาไทย
ซีแอตเทิล (ชนะ 14 แพ้ 3) ครองแชมป์ดิวิชัน NFC ตะวันตก นับตั้งแต่ปี 2020 ต้องการชัยชนะเกมเหย้า 2 เกม เพื่อกลับมาที่สนาม ลีวายส์ สเตเดียม สถานที่จัดซูเปอร์โบว์ล LX (60) เดือนกุมภาพันธ์ 2026 หลังเอาชนะ โฟร์ตีไนเนอร์ส (ชนะ 12 แพ้ 5) เกมปิดฤดูกาลปกติ เพื่อตัดสินทีมวางอันดับ 1 ของคอนเฟอเรนซ์ ช่วงเพลย์ออฟ
ความพ่ายแพ้ส่งผลให้ ไนเนอร์ส ต้องเล่นเกมเยือนรอบไวล์ด-การ์ด สุดสัปดาห์หน้า โดยจะทราบผลประกบคู่วันจันทร์นี้ (5 ม.ค.) ตามเวลาไทย
เกมรับของโค้ช ไมค์ แม็คโดนัลด์ สร้างความอึดอัดแก่ทีมบุก โฟร์ตีไนเนอร์ส ซึ่งกำลังร้อนแรงนับตั้งแต่ บร็อค เพอร์ดี ควอเตอร์แบ็ก หายบาดเจ็บสัปดาห์ที่ 11
ซีฮอว์กส ไม่ยอมให้คู่แข่งเปลี่ยนเป็นดาวน์ที่ 1 ตลอดควอเตอร์แรก เล่นงาน เพอร์ดี 3 แซ็ก และสร้างบิ๊กเพลย์ต้นควอเตอร์ 4 โดย เดร็ก โธมัส อินเทอร์เซ็ปต์ตรงเส้น 3 หลาแดนตัวเอง หลังบอลหลุดจากมือ คริสเตียน แม็คแคฟฟรีย์ รันนิงแบ็ก ซาน ฟรานซิสโก
เกมนี้ แซม ดาร์โนลด์ ควอเตอร์แบ็ก ซีฮอว์กส ขว้างคอมพลีต 20 จาก 26 ครั้ง ระยะ 198 หลา ถือบอลวิ่งเอง 6 ครั้ง ระยะ 9 หลา ไม่เสียเทิร์นโอเวอร์ ขณะที่ ซีแอตเทิล เน้นรุกด้วยเกมวิ่ง
เคนเน็ธ วอล์คเกอร์ ที่ 3 วิ่งได้ระยะ 97 หลา และ ชาร์บอนเนต บวกเพิ่ม 74 หลา ได้ 1 ทัชดาวน์ ระยะ 27 หลาช่วงควอเตอร์ 1 รวม ซีฮอว์กส ทำระยะจากเกมวิ่ง 180 หลามากสุดอันดับ 2 ของแฟรนไชส์ เฉพาะ 1 เกมซีซันนี้
ด้าน เพอร์ดี ขว้างคอมพลีต 19 จาก 27 ครั้ง ระยะ 127 หลา เสีย 1 อินเทอร์เซ็ปต์ แม็คแคฟฟรีย์ ถือบอล 8 ครั้ง ได้ระยะแค่ 23 หลา ขณะที่ ไนเนอร์ส ทำสกอร์ต่ำสุดเฉพาะ 1 เกมนับตั้งแต่แพ้ แครอไลนา แพนเธอร์ส 3-23 สมัย ไคล์ ชานาแฮน เฮดโค้ช คุมทีมเกมแรกปี 2017
นอกจากนี้ทีมบุก โฟร์ตีไนเนอร์ส ทำระยะรวมแค่ 173 หลา ต่ำสุดเฉพาะ 1 เกมฤดูกาลปกติ ภายใต้การคุมทีมของ ชานาแฮน
ซีฮอว์กส คุมเกมอยู่หมัดตั้งแต่ครึ่งแรก โกยระยะมากกว่า ไนเนอร์ส 127 หลา และปล่อยให้เปลี่ยนดาวน์ที่ 1 สำเร็จแค่ 3 ครั้ง แต่ขึ้นนำแค่ 10-3 หลัง 2 ไดรฟ์การบุกกินเวลานานจบลงแบบไม่มีพันท์ (เตะกินแดน)
ซีแอตเทิล เสียเทิร์นโอเวอร์ ออน ดาวน์ ไดรฟ์การบุกชุดแรกของเกม หลังเล่นดาวน์ที่ 4 ต้องการทัชดาวน์ตรงเส้น 4 หลาไม่สำเร็จ แต่ยังต้านทานให้ทีมบุก ซาน ฟรานซิสโก จบไดรฟ์แบบ ทรี-แอนด์-เอาท์ (เล่น 3 ดาวน์ออก) นำไปสู่ทัชดาวน์ของ ชาร์บอนเนต
เจสัน ไมเออร์ส ยังพลาดฟิลด์โกล 47 หลาควอเตอร์ 2 และ 26 หลาท้ายควอเตอร์ 4 จบเกมเตะเข้าเป้า 2 จาก 4 ครั้ง
ผลการแข่งขันอีกคู่หนึ่ง แทมปา เบย์ บัคคาเนียร์ส เอาชนะ แครอไลนา แพนเธอร์ส หวุดหวิด 16-14 ท่ามกลางฝนตกหนัก ที่สนามเรย์มอนด์ เจมส์ สเตเดียม เมืองแทมปา รัฐฟลอริดา
ส่งผลให้โควตาเพลย์ออฟและแชมป์ดิวิชันเอ็นเอฟซี (NFC) ใต้ ขึ้นอยู่กับผลการแข่งขันระหว่าง แอตแลนตา ฟอลคอนส์ กับ นิว ออร์ลีนส์ เซ็นต์ส คืนวันอาทิตย์นี้ (4 ม.ค.)
แพนเธอร์ส (ชนะ 8 แพ้ 9) ต้องเชียร์ให้ แอตแลนตา (ชนะ 7 แพ้ 9) ชนะเพื่อให้เกิดเหตุ 3 ทีมสถิติเท่ากัน รวม บัคคาเนียร์ส (ชนะ 8 แพ้ 9) แล้วเทียบเฮด-ทู-เฮด 3 ทีม ซึ่ง แครอไลนา จะคว้าแชมป์ดิวิชันด้วยผลงานเจอทั้ง 2 ทีมดีสุด ชนะ 3 แพ้ 1
ด้าน บัคคาเนียร์ส ต้องเชียร์ เซ็นต์ส ซึ่งปราศจากผู้เล่นตัวหลัก คริส โอลาฟ ปีกนอก (ลิ่มเลือด) และ แอลวิน กามารา รันนิงแบ็ก (เจ็บหัวเข่าและข้อเท้า) ชนะหรือเสมอ เพื่อคว้าแชมป์ดิวิชัน 5 สมัยติดต่อกัน ถึงแม้ฟอร์มทุลักทุเล ชนะแค่ 2 จาก 9 เกมล่าสุด