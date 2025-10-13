"มาโฮมส์" ขว้าง 3 ทัชดาวน์ "ชีฟส์-ไลออนส์" วางมวยจบเกม

แคนซัส ซิตี ชีฟส์ เอาชนะ ดีทรอยต์ ไลออนส์ 30-17 ศึกอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) "ซันเดย์ ไนท์" ที่สนามจีอีเอชเอ ฟิลด์ แอท แอร์โรว์เฮด สเตเดียม วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม ตามเวลาไทย
บรรยากาศเกมจบลงอย่างดุเดือด แพทริค มาโฮมส์ ควอเตอร์แบ็ก ชีฟส์ ขอไฮ-ไฟฟ์กับ ไบรอัน แบรนช์ หลังสิ้นเสียงนกหวีดสุดท้าย แต่ถูกหมางเมิน ทำให้ จูจู สมิธ-ชูสเตอร์ ปีกนอก ไม่พอใจและพูดบางอย่างกับ แบรนช์ ก่อนถูกตบหน้า นำไปสู่เหตุการณ์ตะลุมบอน
เกมนี้ มาโฮมส์ ขว้าง 257 หลา 3 ทัชดาวน์ และถือบอลวิ่งเอง 1 ทัชดาวน์ มาร์ควิส บราวน์ ปีกนอก รับบอล 2 ทัชดาวน์ และ ซาเวียร์ เวอธี รับอีก 1 ทัชดาวน์ ขณะที่ แคนซัส ซิตี (ชนะ 3 แพ้ 3) เล่นเกือบสมบูรณ์แบบ ไม่เสียโทษและเสียเทิร์นโอเวอร์ หลังแพ้ แจ็คสันวิลล์ จากัวร์ส วินาทีสุดท้าย 1 สัปดาห์ก่อน
ขณะเดียวกันทีมรับ "หัวหน้าเผ่า" ยังดับความร้อนแรง ทีมบุกทำสกอร์สูงสุดของลีก และหยุดสถิติชนะ 4 เกมรวดของ ดีทรอยต์ (ชนะ 4 แพ้ 2)
จาเหร็ด กอฟฟ์ ควอเตอร์แบ็ก ไลออนส์ ขว้าง 203 หลา 2 ทัชดาวน์ ให้ เจมสัน วิลเลียมส์ กับ แซม ลาปอร์ตา ขณะที่ อามอน-รา เซนต์ บราวน์ ปีกนอกเบอร์ 1 รับบอลแค่ 45 หลา และ จาห์ไมเออร์ กิ๊บบ์ส รันนิงแบ็ก ถือบอล 17 ครั้ง วิ่ง 65 หลา
ผลอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) สัปดาห์ที่ 6
เดนเวอร์ บรองโกส์ ชนะ นิว ยอร์ก เจ็ตส์ 13-11
คลีฟแลนด์ บราวน์ส แพ้ พิตต์สเบิร์ก สตีลเลอร์ส 9-23
แอลเอ ชาร์เจอร์ส ชนะ ไมอามี ดอลฟินส์ 29-27
นิว อิงแลนด์ แพทริออตส์ ชนะ นิว ออร์ลีนส์ เซ็นต์ส 25-19
แอลเอ แรมส์ ชนะ บัลติมอร์ เรฟเวนส์ 17-3
อริโซนา คาร์ดินัลส์ แพ้ อินเดียนาโปลิส โคลท์ส 27-31
ซีแอตเทิล ซีฮอว์กส ชนะ แจ็คสันวิลล์ จากัวร์ส 20-12
ดัลลัส คาวบอยส์ แพ้ แครอไลนา แพนเธอร์ส 27-30
เทนเนสซี ไตตันส์ แพ้ ลาส เวกัส เรดเดอร์ส 10-20
ซาน ฟรานซิสโก โฟร์ตีไนเนอร์ส แพ้ แทมปา เบย์ บัคคาเนียร์ส 19-30
ซินซินเนติ เบงกอลส์ แพ้ กรีน เบย์ แพ็คเกอร์ส 18-27
Mahomes tries to dap up Brian Branch.
Branch ignores him 👀 JuJu steps in and gets SMACKED 😳💥#Chiefs #Lions #Mahomes #JuJu #BrianBranch #NFL #Football #SportsTwitter #NFLDrama #ViralClip pic.twitter.com/9AINHPLS8s— Aggregate Sports (@AggregateSports) October 13, 2025