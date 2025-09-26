"ซีฮอว์กส" นำ 14 แต้ม เกือบต่อเวลา "มายเออร์ส" เตะฟิลด์โกลดับคาร์ดินัลส์

ซีแอตเทิล ซีฮอว์กส หวิดเสียท่า เอาชนะ อริโซนา คาร์ดินัลส์ วินาทีสุดท้าย 23-20 ด้วยฟิลด์โกล 52 หลาของ เจสัน มายเออร์ส ศึกอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) ที่สนามสเตท ฟาร์ม สเตเดียม วันศุกร์ที่ 26 กันยายน ตามเวลาไทย
ซีแอตเทิล (ชนะ 3 แพ้ 1) ช็อกตาโดยนำห่าง 14 แต้ม ช่วงครึ่งทางของควอเตอร์ 4 แล้วถูกตีเสมอ 20-20 เหลือเวลา 33 วินาที
เกม "เธิร์สเดย์ ไนท์" ดูเหมือนยืดเยื้อถึงต่อเวลา กระทั่ง แซม ดาร์โนลด์ ควอเตอร์แบ็ก ตอบโต้ด้วย บิ๊กเพลย์ ขว้าง 22 หลา ให้ แจ็กซัน สมิธ-เอ็นจิกบา ปีกนอก เข้าสู่ระยะหวังผลเตะฟิลด์โกล
คาร์ดินัลส์ (ชนะ 2 แพ้ 2) ตามหลัง 6-20 กลางควอเตอร์ 4 ไคเลอร์ เมอร์เรย์ ควอเตอร์แบ็ก จุดประกายความหวัง ขว้างทัชดาวน์ 16 หลา ให้ มาร์วิน แฮร์ริสัน จูเนียร์ ปีกนอก ตีตื้นเป็น 13-20 เหลือเวลา 5 นาที 50 วินาที
หลังจาก มายเออร์ส เตะฟิลด์โกล 53 หลาพลาด เมอร์เรย์ ขว้างทัชดาวน์ 7 หลา ให้ เอมารี ดีเมอร์คาโด ปีกนอก ตีเสมอ 20-20 เหลือเวลา 33 วินาที
อย่างไรก็ตาม ซีฮอว์กส ยังไม่หมดหวัง แชด ไรแลนด์ ตัวเตะ คาร์ดินัลส์ เสียโทษเตะคิกออฟไม่ถึงเส้น 20 หลาแดนคู่ต่อสู้ เป็นเหตุให้ตั้งบอลบุกตรงเส้น 40 หลา