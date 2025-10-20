"แม็คแคฟฟรีย์" รับและวิ่งทะลุ 200 หลา "โฟร์ตีไนเนอร์ส" เปิดบ้านฉลองชัย

ซาน ฟรานซิสโก โฟร์ตีไนเนอร์ส เอาชนะ แอตแลนตา ฟอลคอนส์ 20-10 ด้วยเกมบุกภาคพื้นดินอันแข็งแกร่ง โดย คริสเตียน แม็คแคฟฟรีย์ รันนิงแบ็ก ตะลุยเกิน 100 หลาเกมแรก ตั้งแต่ปี 2023 ศึกอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) "ซันเดย์ ไนท์" ที่สนามลีวายส์ สเตเดียม วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม
โฟร์ตีไนเนอร์ส (ชนะ 5 แพ้ 2) ที่เน้นเกมวิ่งเป็นหลัก ผลงานน่าผิดหวังมาตลอดซีซัน กระทั่งกลับสู่สไตล์ดั้งเดิม พบ ฟัลคอนส์ (ชนะ 3 แพ้ 3) โดยตัวแปรสำคัญอยู่ที่การคืนสนามของ จอร์จ คิตเทิล ไทต์เอนด์
แม็คแคฟฟรีย์ วิ่ง 129 หลา 2 ทัชดาวน์ และชวยรับบอลอีก 72 หลา ทำระยะรวมเกิน 200 หลาเฉพาะ 1 เกมครั้งแรกตั้งแต่ปี 2019 ไนเนอร์ส ชนะ 4 จาก 5 เกมแรกของซีซัน นับตั้งแต่ แม็ค โจนส์ ควอเตอร์แบ็กสำรอง ลงเล่นแทน บร็อค เพอร์ดี
ทีมรับ ซาน ฟรานซิสโก มีบทบาทสำคัญเช่นกัน ถึงแม้สูญเสีย เฟร็ด วอร์เนอร์ ไลน์แบ็กเกอร์ ออล-โพร เจ็บข้อเท้าสัปดาห์ที่แล้ว และ นิค โบซา ตัวโจมตีด้านข้าง
ทีมของ ไคล์ ชานาแฮน สร้าง 2 บิ๊กเพลย์ควอเตอร์ 4 เพื่อรักษาสกอร์ หยุด บิจาน โรบินสัน รันนิงแบ็ก ฟอลคอนส์ ขณะขึ้นนำ 13-10 ในการเล่นดาวน์ที่ 3 ต้องการ 1 หลา ที่เส้น 35 แดนตัวเอง ถัดมา เชส ลูคัส ตัดการขว้างของ ไมเคิล เพนิกซ์ ควอเตอร์แบ็ก ให้ เดร็ก ลอนดอน ดาวน์ที่ 4
ซาน ฟรานซิสโก เน้นบุกด้วยเกมวิ่ง กระทั่ง โจนส์ ขว้างบอลให้ แม็คแคฟฟรีย์ ระยะ 17 หลาดาวน์ที่ 3 และ 14 หลา บุกมาถึงเส้น 4 แดนคู่แข่ง จากนั้น แม็คแคฟฟรีย์ ทำสกอร์โดยถูก ออฟเฟนซีฟ ไลน์แมน ดึงเข้าเอนด์ โซน
โจนส์ ขว้าง 152 หลา เสีย 1 อินเทอร์เซ็ปต์ หลังค่าเฉลี่ยสูงสุดของลีกขว้าง 313 หลา ตลอดการเล่นตัวจริง 4 เกมแรก
ขณะที่ เพนิกซ์ ขว้างบอลเข้าเป้า 21 จาก 38 ครั้ง ระยะ 241 หลา รวมทัชดาวน์ 10 หลา ให้ โรบินสัน แต่ทีมบุก ฟอลคอนส์ ทำได้เพียง 2 สกอร์จาก 9 ไดรฟ์การบุก
ผลอเมริกันฟุตบอล NFL สัปดาห์ที่ 7
แอลเอ แรมส์ ชนะ แจ็คสันวิลล์ จากัวร์ส 35-7
ลาส เวกัส เรดเดอร์ส แพ้ แคนซัส ซิตี ชีฟส์ 0-31
ไมอามี ดอลฟินส์ แพ้ คลีฟแลนด์ บราวน์ส 6-31
นิว อิงแลนด์ แพทริออตส์ ชนะ เทนเนสซี ไตตันส์ 31-13
แครอไลนา แพนเธอร์ส ชนะ นิว ยอร์ก เจ็ตส์ 13-6
นิว ออร์ลีนส์ เซ็นต์ส แพ้ ชิคาโก แบร์ส 14-26
ฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ ชนะ มินเนโซตา ไวกิงส์ 28-22
อินเดียนาโปลิส โคลท์ส ชนะ แอลเอ ชาร์เจอร์ส 38-24
นิว ยอร์ก ไจแอนท์ส แพ้ เดนเวอร์ บรองโกส์ 32-33
กรีน เบย์ แพ็คเกอร์ส ชนะ อริโซนา คาร์ดินัลส์ 27-23
วอชิงตัน คอมมานเดอร์ส แพ้ ดัลลัส คาวบอยส์ 22-44