"แม็คแคฟฟรีย์" เล่นงานทีมเก่า วิ่ง-รับบอล 142 หลา คว่ำแพนเธอร์ส

ซาน ฟรานซิสโก โฟร์ตีไนเนอร์ส เอาชนะ แครอไลนา แพนเธอร์ส 20-9 ศึกอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) "มันเดย์ ไนท์" ที่สนามลีวายส์ สเตเดียม วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน
คริสเตียน แม็คแคฟฟรีย์ รันนิงแบ็ก โฟร์ตีไนเนอร์ส เผชิญหน้าทีมเก่าครั้งแรก นับตั้งแต่ถูกเทรดออกเมื่อ 3 ปีก่อน ทำระยะรวม 142 หลา 1 ทัชดาวน์
ผลงานของ แม็คแคฟฟรีย์ ช่วย ซาน ฟรานซิสโก (ชนะ 8 แพ้ 4) เอาตัวรอดจากการเสีย 3 อินเทอร์เซ็ปต์ของ บร็อค เพอร์ดี ควอเตอร์แบ็ก ช่วงครึ่งแรก และยื้อความหวังเข้าเพลย์ออฟสายเอ็นเอฟซี (NFC)
ไบรซ์ ยัง ควอเตอร์แบ็กดราฟต์เบอร์ 1 ปี 2023 และ แพนเธอร์ส (ชนะ 6 แพ้ 6) ฉวยความได้เปรียบจากเทิร์นโอเวอร์ไม่ได้ ขว้างแค่ 169 หลา 1 ทัชดาวน์ เสีย 2 อินเทอร์เซ็ปต์ เพียง 1 สัปดาห์หลังสร้างสถิติแฟรนไชส์ ขว้าง 448 หลา พบ แอตแลนตา ฟอลคอนส์ ชวดขึ้นจ่าฝูงดิวิชัน NFC ใต้
โฟร์ตีไนเนอร์ส เน้นความรัดกุมครึ่งหลัง ยัดบอลให้ แม็คแคฟฟรีย์ กับ ขว้างสั้นๆ แล้วประสบความสำเร็จตามแผน โดย แม็คแคฟฟรีย์ วิ่งทัชดาวน์ 12 หลา หนีไปเป็น 17-3 และ แม็ตต์ เกย์ บวกเพิ่ม 1 ฟิลด์โกล
ยัง สร้างบิ๊กเพลย์ขว้างทัชดาวน์ 29 หลา ให้ เทอไทรัว แม็คมิลแลน ปีกนอก แต่เล่น 2 คะแนน เพื่อตามหลัง 2 การครองบอลไม่สำเร็จ
ถัดมา ยัง เสียอินเทอร์เซ็ปต์ที่ 2 ของเกมแก่ จิ'อาเยียร์ บราวน์ โดย แครอไลนา อยู่ในระยะหวังผลทำสกอร์ ขณะตามหลัง 9-20
เกมนี้ แม็คแคฟฟรีย์ ผู้ยกระดับทีมบุก โฟร์ตีไนเนอร์ส นับตั้งแต่ย้ายมาเมื่อเดือนตุลาคม 2022 วิ่งได้ระยะ 89 หลา และช่วยรับบอล 53 หลา ทำระยะรวมอย่างน้อย 100 หลาเกมที่ 10 ของซีซัน ห่างสถิติแฟรนไชส์ของตัวเองทำไว้ปี 2023 แค่ 2 เกม
โฟร์ตีไนเนอร์ส ส่งบอลแก่ แม็คแคฟฟรีย์ ช่วง 5 เพลย์แรกของเกม นำไปสู่ทัชดาวน์จากไดรฟ์การบุกชุดแรก โดย เพอร์ดี ขว้างบอล 12 หลา ให้ จวน เจนนิงส์
ทีมบุกทั้ง 2 ฝ่ายทำอะไรกันไม่ได้ และ เพอร์ดี กลายเป็นผู้เล่นคนแรกขว้างเสีย 3 อินเทอร์เซ็ปต์เฉพาะครึ่งแรกตลอดซีซัน แต่ แพนเธอร์ส เปลี่ยนความผิดพลาดคู่แข่งได้เพียง 3 แต้ม โดย ยัง เสียอินเทอร์เซ็ปต์ ขณะเล่นดาวน์ที่ 1 บนเส้น 1 หลาแดนคู่แข่ง