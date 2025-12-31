ม.เกษมบัณฑิต เดินหน้าผนึกพลังหุ้นส่วนการพัฒนากีฬาชาติ

ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (CIHCD KBU) เปิดเผยว่าในโอกาสครบรอบ 10 ปี ที่สภามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตให้ความเห็นชอบจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ และเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามพันธกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการบริการทางวิชาการภายใต้การพัฒนาคนหรือทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ ประกอบกับปัจจุบันทั่วโลกรวมทั้งสังคมไทยตื่นตัวและให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬามากขึ้นตามลำดับ ศูนย์ฯจึงเดินหน้าการขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยการใช้กีฬาเป็นสื่อภายใต้แนวคิด “หุ้นส่วนการพัฒนากีฬาชาติ” สำหรับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการกีฬานั้น ในปี 2569
ทั้งนี้ศูนย์ฯ ได้กำหนดแผนงานและโครงการที่หลากหลายด้วยการผนึกกับเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชนซึ่งโครงการหรือกิจกรรมที่ตอบโจทย์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม อาทิ โครงการการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การสำรวจความคิดเห็น (KBU SPORT POLL) และอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งการดำเนินงานโครงการดังกล่าวหากพิจารณาถึงตัวชี้วัดหรือความสำเร็จในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ถือว่าล้วนแล้วแต่ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง
ขณะเดียวกันหนึ่งในโครงการที่ถือได้ว่าเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาทุนกีฬาที่สำคัญและได้รับการขานรับจากเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาและชุมชนเป็นอย่างดีคือ “โครงการธนาคารกีฬา” ทั้งนี้เพราะโครงการดังกล่าวนับแต่เปิดตัวมาทั้งแต่ปี 2560 จวบจนวันนี้มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยศูนย์ฯและภาคีเครือข่ายได้มีส่วนร่วมในการปลูกฝังและวางรากฐานการพัฒนาสุขภาวะด้วยการเปิดคลินิกและมอบอุปกรณ์กีฬาชนิดต่างๆเพื่อให้เด็กและเยาวชนหันมาสนใจและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเป็นวิถีชีวิต
ผศ.ดร.รัฐพงศ์ กล่าวต่อไปว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ (CIHCD KBU)ในปี 2569 การเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาคนโดยใช้กีฬาเป็นสื่อภายใต้แนวคิด “หุ้นส่วนการพัฒนากีฬาชาติ” และเหนืออื่นใดเพื่อให้สังคมตระหนักและเห็นคุณค่าต่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้กีฬาเป็นหนึ่งในมิติที่สำคัญสำหรับการสร้างคน และเป็นอุตสาหกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้โครงการและกิจกรรมต่างๆจึงเป็นหมุดหมายที่ CIHCD KBU จะร่วมเคียงข้างและสร้างสรรค์ทั้งนี้เพื่อให้ตอบโจทย์พันธกิจและวัตถุประสงค์ที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตให้ความสำคัญโดยเฉพาะแนวนโยบายการพัฒนาคน และสังคมสู่การเปลี่ยนแปลงและแข่งขันอย่างยั่งยืน