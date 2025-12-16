ซูเปอร์สปอร์ต ร่วมกับ ลูกค้า และ นักกีฬา ส่งต่อเสื้อผ้าฟื้นฟูหาดใหญ่

ซูเปอร์สปอร์ต ผนึกกำลังลูกค้าและนักกีฬาในสังกัด รวมพลัง “ไม่ทิ้งกัน” ส่งต่อเสื้อผ้า อุปกรณ์กีฬา ร่วมฟื้นฟูพื้นที่หาดใหญ่หลังผ่านวิกฤตอุทกภัย
ซูเปอร์สปอร์ต (Supersports) ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ผนึกกำลังลูกค้า นักกีฬาในสังกัด และพนักงานจิตอาสา ร่วมส่งต่อความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งกัน” ยืนเคียงข้างพี่น้องประชาชนในยามวิกฤต
กิจกรรมในครั้งนี้ ซูเปอร์สปอร์ตได้ตั้งจุดรับบริจาคทั่วประเทศ และเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเสื้อผ้าและรองเท้าสภาพดีพร้อมใช้ โดยสามารถส่งมอบได้ที่ร้านซูเปอร์สปอร์ตทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีนักกีฬาในสังกัดร่วมบริจาคในครั้งนี้ด้วย นำโดย “อาย ศรสวรรค ภู่วิจิตร” ก่อนที่ของบริจาคทั้งหมดจะถูกคัดแยกลำเลียงสู่พื้นที่อำเภอหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียง
ทั้งนี้ ยังส่งอุปกรณ์กีฬาและพนักงานจิตอาสาร่วมกับกลุ่มธุรกิจในเครือเซ็นทรัลรีเทล ลงพื้นที่ทำความสะอาด เข้าฟื้นฟูพื้นที่โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่) สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่จ.สงขลา ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่ผ่านมาและมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชนและเยาวชนในพื้นที่ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และส่งต่อกำลังใจให้ผู้ได้รับผลกระทบสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยอีกครั้ง
การรวมพลังครั้งนี้สะท้อนบทบาทของซูเปอร์สปอร์ต ที่ไม่เพียงขับเคลื่อนเรื่องการออกกำลังกาย แต่ยังพร้อมใช้พลังของกีฬาเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือสังคม และยืนหยัดเคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์