OR จับมือกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ส่งต่อโอกาสทางการศึกษา

โออาร์ ร่วมกับกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ส่งต่อโอกาสทางการศึกษา มอบถุงยังชีพและอุปกรณ์กีฬาแก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา มหาราชัน สานต่อความยั่งยืนสู่สังคมไทยนายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR พร้อมด้วย พลตรีสิทธิพร จุลปานะ ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ร่วมมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 132 คน พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ 23 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอ่างทองกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือระหว่าง OR กับกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เพื่อสนับสนุนการศึกษาและส่งเสริมกิจกรรมกีฬาให้แก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษามหาราชัน โดยส่งมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาให้แก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ อ่างทอง ลพบุรี ปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 432 คน จาก 72 โรงเรียน ซึ่งถือเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของ OR ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) สะท้อนถึงบทบาทสำคัญในการเป็นบริษัทชั้นนำที่ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นความสำเร็จทางธุรกิจ แต่ยังคำนึงถึงการสร้างคุณค่าร่วมกันกับชุมชนและสังคม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว