วอนพรรคการเมืองดันกีฬาเป็นหุ้นส่วน พลิกโฉมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศ

ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเษมบัณฑิต กล่าวว่า จากการที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 นั้น ขณะนี้จากการติดตามนโยบายของแต่ละพรรคจะพบว่ายังไม่มีพรรคใดที่จะผลักดันการพัฒนาและยกระดับการกีฬาของชาติผ่านนโยบายหรือเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ผศ.ดร. รัฐพงศ์ เผยว่า สำหรับการหาเสียงหรือนำไปร่วมขบเคลื่อนการพัฒนาประเทศหากได้เป็นรัฐบาลในอนาคตทั้งๆที่ปัจจุบันได้มีการศึกษาวิจัยและพิสูจน์ให้เห็นอย่างเป็นทางการแล้วว่ากีฬาเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมให้ประเทศได้อย่างมหาศาล และที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้น วันนี้ทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งชาติต่างๆล้วนแล้วแต่นำเอาการกีฬาเข้าไปเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาคนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเกือบทั้งสิ้น ดังนั้น ในฐานะที่ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหางวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคน โดยผนวกเอากิจกรรมกีฬาเข้าไปเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำหรับการสร้างทรัพยากรของประเทศจึงวอนให้พรรคการเมืองและรัฐบาลในอนาคตตระหนักและให้ความสำคัญด้วยการดันให้กีฬาเป็นหนึ่งในนโยบายสำหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาและที่เหนือสิ่งอื่นใดไม่ควรทิ้งให้กีฬาเป็นลูกเมียน้อยที่คอยตามหลังมิติการพัฒนาด้านอื่นๆดังที่ผ่านมา
ผศ.ดร.รัฐพงศ์ กล่าวต่อไปว่าวันนี้ภายหลังมีการโหมโรงการเลือกตั้งและปี่กลองการเมืองกระหึ่มขึ้น เป็นที่ชัดเจนว่าพรรคการเมืองส่วนใหญ่จะมุ่งไปขายนโยบายประชานิยมจนลืมด้านการสร้างคนหรือสุขภาวะที่ดีให้กับทรัพยากรของชาติ และจากความสำคัญของการกีฬาหากคลี่เข้าไปดูยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซี่งเป็นพิมพ์เขียวการเดินหน้าพัฒนาประเทศโดยเฉพาะด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ได้มีการระบุเกี่ยวกับประเด็นการเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาฯและการส่งเสริมการออกกำลังรวมทั้งการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาไว้อย่างชัดเจน แต่ในทางกลับกันพบว่าหลายพรรคการเมืองกลับเมินหรือมองข้ามและไม่เห็นคุณค่าที่จะผลักดันให้กีฬาเข้าไปเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนสำหรับการร่วมพลิกโฉมประเทศ
ผศ.ดร. รัฐพงศ์ เผยอีกว่า ดังนั้นการเดินหน้านโยบายกีฬาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและแข่งขันในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนสอดคล้องกับความคาดหวังของกลุ่มประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่รักกีฬา และนักกีฬาซึ่งเป็นกลุ่มคนจำนวนมากที่พรรคการเมืองไม่ควรจะมองข้ามและละเลย ดังนั้นจึงจำเป็นอยู่เองที่พรรคการเมืองและรัฐบาลในอนาคตจะต้องให้ความสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและต่อยอดให้กีฬาเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมและพลังร่วมสำหรับการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อร่วมพลิกโฉมประเทศและตอบโจทย์ความท้าทายสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจกิจและสังคมในยุคดิจิทัล