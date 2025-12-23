ตะกร้อเตรียมยกเครื่องโค้ช-นักกีฬา เซ่นผลงานบู่ซีเกมส์ พร้อมกางแผนจัดลีกอาชีพอีกครั้ง

“บิ๊กต้อม” ธนา ไชยประสิทธิ์ ประมุขตะกร้อไทยขอโทษแฟนกีฬาไทย ผลงานในซีเกมส์ 2025 ล้มเหลว โดยเฉพาะทีมชาย ที่พลาดเหรียญทองทั้งทีมชุดชาย, ทีมเดี่ยวชาย และทีม 4 คน ยัน ทั้งนักกีฬา โค้ช ผู้จัดการทีม จะมีปรับเปลี่ยนยกโฉม พร้อมเตรียมจัดตั้งลีกอาชีพอีกครั้งในเร็วๆนี้
“บิ๊กต้อม” ธนา ไชยประสิทธิ์ นายกสมาคมกีฬาเซปักตะกร้อแห่งประเทศไทย เปิดถึงผลงานของทีมเซปักตะกร้อไทย ในการสู้ศึกเกมส์ 2025 โดยเฉพาะประเภทชาย ที่พลาดเหรียญทองทั้งทีมเดี่ยวชาย, ทีมชุดชาย และทีม 4 คนชายว่า จะมีการเปลี่ยนแปลง เพราะตะกร้อมทีมชาย ถือเป็นที่เชิดหน้าชูตาของสมาคมเป็นอย่างมาก ยิ่งมาพลาดเหรียญทองหมดทุกประเภท และเป็นการแพ้ในบ้านด้วย ดังนั้นจึงถือเป็นความล้มเหลว
“แน่นอนว่าความล้มเหลว ก็มีหลายๆสาเหตุ ทั้งตัวนักกีฬา โค้ช หรือผู้บริหารสมาคมด้วย ทั้งนี้เรามีการตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตัวขึ้นมา เพื่อดูแล และจัดทีมนักกีฬาส่วนหนึ่งด้วย ซึ่งหลังปีใหม่ ก็จะมีการประชุมพิจารณาและสรุปผลทั้งหมดกับสิ่งที่เกิดขึ้นอีกครั้ง เพื่อหาแนวทางแก้ไข พัฒนาให้ดีขึ้น ซึ่งสำหรับผมต้องขอแสดงความเสียใจและขอโทษแฟนๆตะกร้อด้วย กับความล้มเหลวรอบนี้“
”บิ๊กต้อม“ ยังเผยอีกว่า ในเรื่องของการเลือกนักกีฬา หรือเลือกผู้จัดการทีม และโค้ช เราคัดเลือกและตั้งกันเป็นรายการๆไป อย่างซีเกมส์ที่จบไปก็ถือว่าจบไป เอเชียนเกมส์ 2026 ก็จะมีการคัดเลือกกันใหม่ทั้งหมด ซึ่งก็ตคงต้องมีการไปคัดเลือกหาผู้ที่ดีที่สุดในแต่ละส่วนมาทำหน้าที่ต่อไป ขณะที่ประเด็นการจัดตั้งลีกเซปักตะกร้ออาชีพ เร็วๆนี้สมาคมเตรียมผลักดันให้กลับมาจัดอีกครั้งในรอบ 4 ปีซึ่งเวลานี้มี 2 เจ้าที่พร้อมจะเข้ามาช่วยสนับสนุนเรา