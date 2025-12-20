ช็อคสุด! ตะกร้อทีมเดี่ยวพ่ายเวียดนาม พลาดชิงทองซีเกมส์รอบ 32 ปี

พลิกล็อคแบบช็อคสุดๆ ทัพเซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยวชายไทย ที่ประกอบด้วย พรเทพ ถิ่นบางบน (ตัวเสิร์ฟ), มฤคินทร์ พันธ์มกร (ตัวชง) และ วรายุทธ จันทรเสนา (ตัวฟาด) พลาดท่าพ่ายให้กับ เวียดนาม 1-2 เซต 13-15, 15-6, 9-15 ชวดเข้าชิงชนะเลิศ เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยวชาย กีฬาซีเกมส์ 2025
ความพ่ายแพ้ต่อเวียดนาม ในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ที่ศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.ที่ผ่านมา ยังนับเป็นครั้งแรกในรอบ 32 ปี หรือตั้งแต่ปี 1993 ที่สิงคโปร์ ที่ทีมเดี่ยวชายของไทย ไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้
ขณะเดียวกันยังทำให้ทีมตะกร้อชายทีมชาติไทย พลาดเหรียญทองทั้งทีมชุดชาย, ทีม 4 คน และทีมเดี่ยวชาย ในซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ด้วย