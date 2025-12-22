Bitazza Thailand จัดงาน Bitazza: Looking Back, Moving Forward ฉลองครบรอบ 6 ปี

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท บิทาซซ่า จำกัด หรือ Bitazza Thailand นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำของประเทศไทยจัดงาน Bitazza: Looking Back, Moving Forward ในโอกาสครบรอบ 6 ปีของการดำเนินงานในฐานะนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังและอยู่ภายใต้การกำกับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ณ โรงแรม The Ritz-Carlton Bangkok นำโดย คุณธนวัต สุตันติวรคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณดีดี้ วิมลพรรณ วิบูลย์มา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาดและ คุณ Jeremy Fong ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ด้านประสบการณ์ลูกค้า ได้ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติกว่า 100 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานรัฐและภาคเอกชน บริษัทผู้อยู่เบื้องหลังโปรเจกต์สินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการให้บริการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม Bitazza Thailand ผู้นำความคิดและผู้นำในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้บริหารองค์กรชั้นนำด้านเทคโนโลยีการเงิน และนักลงทุนระดับ High Net Worth อาทิ บริษัท คริปโตมายด์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (Cryptomind Group), Tether, Ledger, Sumsub, B2C2 และ Merkle Capital
ภายในยังได้ประกาศความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ด้านสภาพคล่องระดับโลก B2C2 พร้อมการแลกเปลี่ยนมุมมองโดย คุณธนวัต สุตันติวรคุณ และ นายเดวิด โรเจอรส์ (Mr. David Rogers) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก B2C2 ได้ร่วมแชร์วิสัยทัศน์เกี่ยวกับอนาคตของอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และบทบาทสำคัญของความร่วมมือในด้านการยกระดับสภาพคล่องและเชื่อมโยงตลาดดิจิทัลระดับโลก นอกจากนั้น ตัวแทนจากพันธมิตรยังได้ร่วมพูดคุยถึงวิสัยทัศน์จากความร่วมมือและอนาคตของอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล ได้แก่ คุณ Takatoshi Shibayama ประธานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Ledger คุณบุณยวีย์ พลายพันธุ์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย Tether คุณกลวัชร เกษกมล ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Sumsub และ คุณสัญชัย ปอปลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Cryptomind Group
การก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 Bitazza Thailand ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลที่เข้าถึงง่าย ปลอดภัย และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเชื่อมโยงคนไทยให้เข้าถึงโปรเจกต์สินทรัพย์ดิจิทัลอย่างครอบคลุม พร้อมสร้างความเชื่อมั่นและความร่วมมือกับพันธมิตรทุกภาคส่วนทั้งในระดับประเทศและระดับโลก